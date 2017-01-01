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    Штаб показав руїни в Богданівці після артобстрілу бойовиків

    • Сьогодні, 19:25
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    АТО на Донбасі
    АТО на Донбасі

    Терористи застосували 122-мм артилерію

    Військове телебачення України зафіксувало руїни в населеному пункті Богданівка, який обстріляли бойовики із забороненої 122-мм артилерії.

    Відео виклав на своїй сторінці в Фейсбуці прес-центр АТО.

    «Вночі проросійські війська здійснили обстріл н. п. Богданівка зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри», - повідомляють військові.

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    Нагадаємо, з початку доби в зоні АТО зафіксували 39 обстрілів позицій Збройних Сил України.

    10 березня в АТО було понад сто обстрілів, загинули двоє українських військових, 16 зазнали поранень.


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