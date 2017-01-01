Штаб показав руїни в Богданівці після артобстрілу бойовиків
- Сьогодні, 19:25
-
Розсилка
АТО на Донбасі
Терористи застосували 122-мм артилерію
Військове телебачення України зафіксувало руїни в населеному пункті Богданівка, який обстріляли бойовики із забороненої 122-мм артилерії.
Відео виклав на своїй сторінці в Фейсбуці прес-центр АТО.
«Вночі проросійські війська здійснили обстріл н. п. Богданівка зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри», - повідомляють військові.
Читайте також
Нагадаємо, з початку доби в зоні АТО зафіксували 39 обстрілів позицій Збройних Сил України.
10 березня в АТО було понад сто обстрілів, загинули двоє українських військових, 16 зазнали поранень.