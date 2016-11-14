Західні ЗМІ: У боротьбі за свій суверенітет Київ, схоже, може розраховувати тільки на себе

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В Україні знову панує війна. Конфлікт триватиме, поки Путіна не поставлять на місце - Neue Zürcher Zeitung

Путіну потрібні вороги і війни, в будь-якій формі, щоб зберегти свою владу. Про це пише Крістіан Вайсфлог в статті «Ціна боягузтва», опублікованій на сайті газети Neue Zürcher Zeitung

.За словами журналіста, недавня ескалація на сході України почала після телефонної розмови Путіна із Трампом і це навряд чи може бути збігом. «Трамп прагне до «взаємного співробітництва» з Росією і обмірковує зняття санкцій, введених за війну в Україні. Ще під час виборчої кампанії Трамп неодноразово хвалив кремлівського лідера, який зневажав міжнародне право і права людини в Україні і Сирії. Такий холоднокровний лідер, як Путін, розцінює все це як ознака слабкості і запрошення продовжити свою войовничу зовнішню політику», - пише Вайсфлог.

Крістіан Вайсфлог у своїй статті вважає, що Україна залишилась сам-на-сам із агресією Росії, адже Трамп досі не висловився із приводу загострення ситуації на Донбасі. «Навіть через шість днів після початку ескалації в Україні, Трамп нічого не сказав про це. У боротьбі за свій суверенітет Київ, схоже, може розраховувати тільки на себе. Надія тільки на канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Вона брала президента України в Берліні в понеділок і підтвердила підтримку. Однак, канцлер не всесильна», - зазначає журналіст у своїй статті.

Проблем Україні також додає підтримка Путіна німецькими соціал-демократами та кандидаткою на пост президента Франції Марін Ле Пен. «Поки Путіна не поставлять на місце, за допомогою своїх методів гібридної війни, він буде проникати і в вільні суспільства на Заході.Якщо Марін Ле Пен насправді переможе на виборах цієї весни і стане президентом Франції, ліберальний фронт авторитарного проекту Путіна буде остаточно зламаний», - зазначає Вайсфлог.