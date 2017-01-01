Законопроекти про статус російської мови проштовхують російські спецслужби - СБУ

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Василь Грицак

Грицак заявив, що в Україні є ціла купа людей, які контактують зі спецслужбами РФ

Російські спецслужби лобіюють проведення в Україні так званих круглих столів і конференцій, а також законопроекти про статус російської мови.

Про це в ході брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак.

«Вони демонструють те, хто і за які гроші спецслужб РФ організовував круглі столи та конференції в Дніпрі, Одесі, Львові, Києві і в стінах Верховної Ради. Як лобіювалися законопроекти про особливе становище російської мови в Україні. Досить, взявши за основу ці розмови, подивитися і проаналізувати, де були якісь круглі столи, проаналізувати виступи обранців, вони багато кому дадуть розуміння тих процесів, які сьогодні відбуваються», - сказав голова спецслужби.

Він підкреслив, що в Україні нині є багато людей - як посадовців, так і без посад, які контактують з російськими спецслужбами.

«Ми знаємо, що в Україні є ціла купа громадян, які обіймають посади і які посади не обіймають, але які чомусь перебувають у дуже тісному контакті, просто аж дивує, з громадянином Чуліндіним у Москві. Деякі з них за короткий період часу мають по 150 з’єднань із цим московським абонентом», - сказав Грицак.

Він зазначив, що Олександр Чуліндін є представником російських спецслужб і намагався вплинути на організацію протестних акцій в Україні.

Водночас Грицак розповів, що СБУ відомі ті люди, які контактують із Чуліндіним, і вчора вже було проведено в декого з них більше 20 обшуків.

Нагадаємо, тим часом у Москві закривають Бібліотеку української літератури. Книжковий фонд бібліотеки, який збирався українською громадськістю Москви за підтримки друзів із України та усього світу, передається Бібліотеці іноземної літератури і стане частиною Центру слов’янських культур,якого не існує.

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