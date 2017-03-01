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    Запобіжний захід Насірову сьогодні вже не розглядатимуть - суддя

    • Сьогодні, 15:54
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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Відводом судді в справі займуться 6 березня

    Засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову в неділю вже збиратися не буде.

    Про це повідомляє «Українська правда».

    «Сьогодні вже не буде засідання», - заявив «Громадському» головуючий суддя Олександр Бобровник.

    Суддя додав, що відводом у справі займуться 6 березня.

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    «Я оголосив перерву в судовому засіданні для передачі відводу на авторозподіл, на комп'ютерну систему, яка визначить слідчого суддю, який буде розглядати відвід на мене. Це буде відбуватися завтра», - пояснив Бобровник.

    За його словами, в неділю чергового слідчого судді по відводах немає, бо це не передбачено наказом.

    Як повідомлялося, раніше суд оголосив перерву в засіданні, оскільки захист Насірова заявив клопотання про відвід судді.

    НАБУ закликало суддів Солом'янського райсуду Києва невідкладно розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову.

    Як відомо, в ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».

    За даними САП, дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень. Кабмін відсторонив Насірова від посади на час розслідування.

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