Запоріжжя засипало снігом

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Фото: УНН Засніжене Запоріжжя, 19 квітня 2017 року

Більше доби у Запоріжжі йшов сильний дощ, який вночі перейшов у сніг

Нічний дощ у Запоріжжі перетворився на сніг, яким засніжило усе місто.

Більше доби у Запоріжжі йшов сильний дощ з поривами вітру. Дощило й вночі. Але на ранок температура повітря впала до 0 градусів, а опади перетворились на сніг, повідомляє УНН.

В області переважно сухо з поривами вітру.

Раніше синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

Очікується, що циклон піде з України вже під кінець доби.

У ніч з 18 на 19 квітня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ з мокрим снігом, шквалисті пориви вітру), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях України.