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    Нацбанк надав «Привату» кредит на 15 млрд гривень

    • 20 Грудня, 11:58
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    Національний банк надав ПАТ КБ «Приватбанк» кредит рефінансування на 15 млрд гривень

    Національний банк України надав Приватбанку кредит фінансування на 15 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    «Національний банк України з метою підтримки ліквідності, забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів, роботи відділень та банкоматів, своєчасного забезпечення розрахунків надав ПАТ КБ «Приватбанк» кредит рефінансування на 15 млрд грн», – ідеться у повідомленні.

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    Зазначається, що кредит рефінансування надано за ставкою 16% річних на строк до 30 грудня 2016 року.

    Як повідомлялося, аудит націоналізованого Приватбанку вже почався. 

    Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку

    Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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