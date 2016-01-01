Нацбанк надав «Привату» кредит на 15 млрд гривень
- 20 Грудня, 11:58
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Національний банк надав ПАТ КБ «Приватбанк» кредит рефінансування на 15 млрд гривень
Національний банк України надав Приватбанку кредит фінансування на 15 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
«Національний банк України з метою підтримки ліквідності, забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів, роботи відділень та банкоматів, своєчасного забезпечення розрахунків надав ПАТ КБ «Приватбанк» кредит рефінансування на 15 млрд грн», – ідеться у повідомленні.
Зазначається, що кредит рефінансування надано за ставкою 16% річних на строк до 30 грудня 2016 року.
Як повідомлялося, аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.
Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.
Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.
Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.
Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.
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