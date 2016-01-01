Нацбанк надав «Привату» кредит на 15 млрд гривень

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Національний банк надав ПАТ КБ «Приватбанк» кредит рефінансування на 15 млрд гривень

Національний банк України надав Приватбанку кредит фінансування на 15 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Національний банк України з метою підтримки ліквідності, забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів, роботи відділень та банкоматів, своєчасного забезпечення розрахунків надав ПАТ КБ «Приватбанк» кредит рефінансування на 15 млрд грн», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що кредит рефінансування надано за ставкою 16% річних на строк до 30 грудня 2016 року.

Як повідомлялося, аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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