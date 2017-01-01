ЗМІ повідомляють про нову хімічну атаку у Сирії
- Сьогодні, 14:43
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Журналіст повідомляє про хіматаку у місті Карфзіта
У Сирії сталася нова хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни.
Про це повідомив німецький журналіст Джуліан Рьопке у своєму Twitter.
Рьопке зазначив, що йому повідомляють про атаку хлорином.
Журналіст оприлюднив фото, на яких видно, як один з сирійських вертольотів Мі-8 скидає бомбу.
I'm getting reports of a Chlorine attack on #KafrZita (#Hama).— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 12 апреля 2017 г.
Unconfirmed so far.
Heavy #Assad attacks on it now!https://t.co/QAZJaWPXX4 pic.twitter.com/mSYjLuWBgT
Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.
Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.
У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.