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    ЗМІ повідомляють про нову хімічну атаку у Сирії

    • Сьогодні, 14:43
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    <span>twitter.com/julianroepcke</span><br /><br />
    twitter.com/julianroepcke

    Журналіст повідомляє про хіматаку у місті Карфзіта

    У Сирії сталася нова хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни.

    Про це повідомив німецький журналіст Джуліан Рьопке у своєму Twitter.

    Рьопке зазначив, що йому повідомляють про атаку хлорином.

    Журналіст оприлюднив фото, на яких видно, як один з сирійських вертольотів Мі-8 скидає бомбу. 

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    Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

    Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

    У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

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