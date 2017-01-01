ЗМІ повідомляють про нову хімічну атаку у Сирії

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twitter.com/julianroepcke





Журналіст повідомляє про хіматаку у місті Карфзіта

У Сирії сталася нова хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни.

Про це повідомив німецький журналіст Джуліан Рьопке у своєму Twitter.

Рьопке зазначив, що йому повідомляють про атаку хлорином.

Журналіст оприлюднив фото, на яких видно, як один з сирійських вертольотів Мі-8 скидає бомбу.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.