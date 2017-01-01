В Кремлі анонсували телефонну розмову Путіна і Трампа

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Спілкування політиків може відбутися у суботу

Телефонна розмова президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися в суботу, 28 січня. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Раніше американський телеканал повідомив, що телефонна розмова може відбутися 28 січня.

«Так», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи відповідає це дійсності.

Нагадаємо, Трамп офіційно вступив на посаду президента США 20 січня.

Як повідомлялося, прем’єр Великої Британії порадила республіканцям взаємодіяти з РФ з позиції сили.