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    В Кремлі анонсували телефонну розмову Путіна і Трампа

    • Сьогодні, 08:38
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    Спілкування політиків може відбутися у суботу

    Телефонна розмова президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися в суботу, 28 січня. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

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    Раніше американський телеканал повідомив, що телефонна розмова може відбутися 28 січня.

    «Так», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи відповідає це дійсності.

    Нагадаємо, Трамп офіційно вступив на посаду президента США 20 січня.

    Як повідомлялося, прем’єр Великої Британії порадила республіканцям взаємодіяти з РФ з позиції сили.

     

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