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    Зона АТО: доба минула без втрат для українських військ

    • Сьогодні, 13:25
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    Українські захисники в зоні АТО
    Українські захисники в зоні АТО

    Жоден український солдат не загинув і не був поранений

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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    «За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений», - сказав він.

    Як повідомлялося, окупанти у зоні АТО продовжують обстріли позицій українськх військових на всіх напрямках. Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли.

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