Зона АТО: доба минула без втрат для українських військ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські захисники в зоні АТО

Жоден український солдат не загинув і не був поранений

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений», - сказав він.

Як повідомлялося, окупанти у зоні АТО продовжують обстріли позицій українськх військових на всіх напрямках. Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли.