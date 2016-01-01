Зона АТО: доба минула без втрат для українських військ
- Сьогодні, 13:25
-
Розсилка
Українські захисники в зоні АТО
Жоден український солдат не загинув і не був поранений
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте також
«За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений», - сказав він.
Як повідомлялося, окупанти у зоні АТО продовжують обстріли позицій українськх військових на всіх напрямках. Загалом протягом доби зафіксовано 44 обстріли.