Зона АТО: на Донеччині із «сірої зони» буде виведено 9 сіл

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КПВВ Новотроїцьке буде перенесено на 8 км ближче до лінії розмежування

КПВВ Новотроїцьке у найближчі три місяці буде перенесено ближче до лінії розмежування. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«КПВВ Новотроїцьке у найближчі три місяці плануємо перенести за село Березове. Це майже на 8 км вглиб, ближче до лінії розмежування. Сьогодні обговорили це із представниками Державної прикордонної служби, поліції та ДСНС. Виїжджали на місце розташування майбутнього КПВВ», - написав він.

Жебрівський зазначив, що після перенесення КПВВ із так званої «сірої зони» буде виведено 9 сіл: Березове, Степове, Тарамчук, Славне, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Солодке.

Як повідомлялося, сьогодні в Авдіївці, яка розташована поблизу лінії розмежування в Донецькій області, відновили електропостачання.

Нагадаємо, загострення ситуації в Авдіївці розпочалось з 27 січня. З цього часу у місті внаслідок обстрілів загинуло п’ять мирних жителів, дістали поранення 13 осіб, пошкоджено 301 будинок та 67 квартир у багатоповерхових будинках.

Увечері 5 березня внаслідок обстрілу бойовиків Авдіївку знову було знеструмлено. Також без електропостачання залишилася Донецька фільтрувальна станція.