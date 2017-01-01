Зона АТО: під Новозванівкою зазнав поранень український боєць

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Бійці АТО

На щастя, жоден український військовослужбовець не загинув

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій зазнав поранень один український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один дістав поранення в районі Новозванівки», – заявив він.

Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вели вогонь по позиціях українських військових.