Зона АТО: під Новозванівкою зазнав поранень український боєць
- Сьогодні, 13:02
-
Розсилка
Бійці АТО
На щастя, жоден український військовослужбовець не загинув
Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій зазнав поранень один український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте також
«Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один дістав поранення в районі Новозванівки», – заявив він.
Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вели вогонь по позиціях українських військових.