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    Зона АТО: під Новозванівкою зазнав поранень український боєць

    • Сьогодні, 13:02
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    Бійці АТО
    Бійці АТО

    На щастя, жоден український військовослужбовець не загинув

    Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій зазнав поранень один український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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    «Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, один дістав поранення в районі Новозванівки», – заявив він.

    Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вели вогонь по позиціях українських військових.

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