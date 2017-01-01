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    Зона АТО: В Мар’їнці зазнав поранень український боєць

    • Сьогодні, 13:30
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    Українські захисники
    Українські захисники

    Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 60 обстрілів позицій українських військ

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій зазнав поранень український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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    «За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один наш військовий отримав поранення в Мар'їнці», - сказав він.
    Як повідомив раніше прес-центр штабу АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 60 обстрілів позицій українських військ, одного нашого військового поранено.

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