Зона АТО: В Мар’їнці зазнав поранень український боєць

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Українські захисники

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 60 обстрілів позицій українських військ

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій зазнав поранень український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, один наш військовий отримав поранення в Мар'їнці», - сказав він.

Як повідомив раніше прес-центр штабу АТО, минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 60 обстрілів позицій українських військ, одного нашого військового поранено.