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    Зона АТО: за добу загинув один і поранено двох українських бійців

    • Сьогодні, 13:39
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    Поранений боєць АТО
    Поранений боєць АТО

    Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО та помешкання мирних жителів

    Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще двоє дістали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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    «Минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, двоє дістали поранення», – сказав він.

    Як повідомляв прес-центр штабу АТО, протягом минулої доби російсько-терористичні війська на Донбасі здійснили 83 обстріли позицій українських військ.

    У четвер, 23 лютого, в реанімаційному відділенні Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова помер військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади Микола Гуцаленко. 25-річного десантника було тяжко поранено 21 лютого під Авдіївкою.

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