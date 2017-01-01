Зона АТО: за добу загинув один і поранено двох українських бійців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поранений боєць АТО

Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО та помешкання мирних жителів

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще двоє дістали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, двоє дістали поранення», – сказав він.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, протягом минулої доби російсько-терористичні війська на Донбасі здійснили 83 обстріли позицій українських військ.

У четвер, 23 лютого, в реанімаційному відділенні Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова помер військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади Микола Гуцаленко. 25-річного десантника було тяжко поранено 21 лютого під Авдіївкою.