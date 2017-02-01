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    З’явилась ймовірна дата безвізу для України

    • Вчора, 21:45
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    Прогнозується, що українці їздитимуть в ЄС без віз з 1 липня

    Безвізовий режим України з Європейським союзом почне повноцінно працювати влітку 2017 року. Про з посиланням на власні джерела повідомляє «Європейська правда».

    «Співрозмовники в Єврокомісії та Раді ЄС стверджують, що український безвіз буде схвалений наприкінці весни, а запрацює – влітку. Найчастіше звучить припущення, що вже в липні українці їздитимуть до ЄС без віз. Можливо, навіть з 1 липня», - йдеться у статті.

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    Для розблокування українського безвізу ЄС має остаточно схвалити «механізм призупинення». Процедура його ухвалення орієнтовно триватиме до кінця лютого.

    В березні можна розраховувати на початок тріалогу щодо України (у випадку Грузії він забрав лише один день), в квітні – переклад та розгляд документа в Європарламенті, в травні – на схвалення Радою ЄС.

    Якщо відхилень від графіку не буде, червень стане датою початку роботи безвізового режиму України з ЄС.

    З процедур ухвалення рішень в ЄС виходить, що фактична дія безвізу на кордоні може розпочатися в червні, а остаточне рішення Ради ЄС ухвалять в травні, після президентських виборів у Франції.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні Європейський парламент підтримав візову лібералізацію для громадян Грузії. 

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