Генсек Ради Європи закликав сторони припинити бойові дії в Авдіївці

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Турбйорн Ягланд

В ЄС стурбовані гуманітарною ситуацією в Авдіївці

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав усі сторони негайно припинити бойові дії на Донбасі, зокрема поблизу Авдіївки, та дотримуватися режиму припинення вогню. Відповідну заяву генсека РЄ було поширено сьогодні у Брюсселі, повідомляє УНІАН.

Ягланд наголосив, що «глибоко стурбований новинами з Донбасу і повідомленнями про тяжкі бої, які призводять до жертв та погіршення гуманітарної ситуації, що негативно впливає на мирних жителів, включаючи дітей».

«Ми особливо стурбовані гуманітарною ситуацією в містах Донбасу, зокрема в Авдіївці. Я закликаю всі сторони негайно припинити бойові дії і дотримуватися режиму припинення вогню, як це визначено Мінськими домовленостями», – заявив він.

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.