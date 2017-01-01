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    З’явилося відео штурму штабу ОУН у Києві

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    Штурм штабу ОУН у Києві
    Штурм штабу ОУН у Києві

    Поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві

    З’явилися відео штабу Добровольчого руху ОУН у центрі Києва, розгромленого після штурму поліцією.

    Нагадаємо, штурм відбувся 9 травня під час акції сепаратистів «Безсмертний полк».

    Також представники Добровольчого руху ОУН повідомили, що затриманих у центрі міста били. 

    Нагадаємо, вранці 9 травня активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

    Після цього поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. Під будівлею Печерського відділення поліції у столиці почався пікет.

    Пізніше Добровольчий рух «Організація українських націоналістів» оприлюднив фотографії розгромленого офісу у Києві

    активісти
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