«А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника

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За відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу 100 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що заставу за Насірова внесла його дружина.

«Звідки такі гроші?» – обурюються користувачі соцмереж.

Як повідомлялося, за Насірова внесли заставу 100 млн грн.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

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