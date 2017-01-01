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    «А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника

    • Сьогодні, 12:40
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    За відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу 100 млн грн

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що заставу за Насірова внесла його дружина.

    «Звідки такі гроші?» – обурюються користувачі соцмереж.

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    «А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника
    «А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника
    «А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника
    «А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника
    «А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника
    «А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника
    «А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника
    «А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника
    «А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника
    «А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника
    «А ви здавали на Насірова?» Як соцмережі реагують на звільнення чиновника

    Як повідомлялося, за Насірова внесли заставу 100 млн грн.

    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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    14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

    Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

    Читайте також статтю: «Проти Насірова відкрито ще одну справу»

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