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    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком

    • Сьогодні, 11:52
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    Траурна церемонія прощання із бойовиком Михайлом Толстих (Гіві) розпочалася о 9:00 в холі Донецького обласного театру опери і балету

    Труну з тілом терориста встановлено в холі Донецького обласного театру опери і балету.

    Траурна церемонія розпочалася о 9:00 за київським часом.

    ЗМІ підконтрольні бойовикам зазначають, що на церемонії прощання присутні близько 4 тисяч осіб.

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    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком
    Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком

    Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко вже попрощався з Гіві.

    Уздовж вулиці Артема утворилася черга з бажаючих покласти квіти до труни.

    Гіві планують поховати на цвинтарі поруч з іншим убитим командиром незаконного збройного формування «Спарта» Арсеном Павловим (Моторолою).

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    Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»

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