Гіві та театр. Як в окупованому Донецьку прощаються із загиблим бойовиком

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Траурна церемонія прощання із бойовиком Михайлом Толстих (Гіві) розпочалася о 9:00 в холі Донецького обласного театру опери і балету

Труну з тілом терориста встановлено в холі Донецького обласного театру опери і балету.

Траурна церемонія розпочалася о 9:00 за київським часом.

ЗМІ підконтрольні бойовикам зазначають, що на церемонії прощання присутні близько 4 тисяч осіб.

Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко вже попрощався з Гіві.

Уздовж вулиці Артема утворилася черга з бажаючих покласти квіти до труни.

Гіві планують поховати на цвинтарі поруч з іншим убитим командиром незаконного збройного формування «Спарта» Арсеном Павловим (Моторолою).

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

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