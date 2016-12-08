Азаров і перфоратор. Усі скарби, знайдені у схроні екс-прем'єра (СПИСОК)

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Азаров

У розпорядження «Главкома» потрапив перелік майна Азарова, яке той не встиг вивезти до Росії

Микола Азаров зібрав колекцію з трьох десятків ікон Святого Миколая, зберігав нагороду «За возрождение России», подарунок від патріарха Кирила, георгіївський значок, посібник «Двойная бухгалтерия» та зброю. «Главком» публікує список цінного майна, яке у грудні поліцейські знайшли у «схроні Азарова».

На початку грудня поліція зробила гучну заяву: знайдено скарби екс-прем'єра Миколи Азарова оціночною вартістю в кілька мільйонів доларів. Майно зберігалось в одній із київських квартир у Дарницькому районі, яка належить третій особі. У поле зору слідчих житло потрапило за дещо дивним збігом обставин: за твердженням поліцейських, вони віднайшли «схрон Азарова» майже випадково – розслідуючи справу про дрібну крадіжку. Як з'ясувалося, кримінальну справу, в рамках якої підлеглі міністра Арсена Авакова провели обшук у згадуваній квартирі, було порушено на початку вересня і стосується вона викрадення перфоратора із приватного помешкання (!).

Обшуки житла відбулись 2 грудня, а за три дні Шевченківський суд видав санкцію на арешт знайденого майна.

Раніше адвокат Миколи Азарова Сергій Осика підтвердив, що деякі знайдені речі і справді можуть належати його клієнту. Водночас він додав, що «правоохоронні органи вкрали оригінал картини (Іллі) Рєпіна і підсунули туди підробку». З огляду на перелік вилученого майна, з яким ознайомився «Главком», мова може йти про картину Рєпіна «Тайная вечеря». Можливо, це найдорожчий, та аж ніяк не єдиний цінний предмет мистецтва та антикваріату Микола Азарова, які він не встиг вивезти з України після втечі до Росії три роки тому.

Серед майна – картини Миколи Глущенка, Василя Тропініна, Нікаса Сафронова, раритетні книжки XVII та XVIII сторіч.

Колекція Азарова цікава не лише своєї вартістю. Речі можуть характеризувати свого власника, його інтереси. Відтак медалі та нагороди від Російської Федерації, ікони, на більшості з яких зображено тезку екс-прем'єра, Миколу Чудотворця, книги, левова частка яких присвячена історії Російської імперії, дозволяють подивитись на колишнього прем’єр-міністра України під новим кутом зору.

«Главком» публікує перелік речей без змін орфографії за деяким винятками.

Скарби Азарова. Що знайшли та арештували правоохоронні органи

Нагрудний знак «За возрождение России»; коробка із надписом «Дар патрирха Московского и Всея Руси Кирилла» із монетами; привітання та грамота з Російської Федерації; значок «Союз советских офицеров»; орден та грамота «Петра Великого» 1 ступеня з грамотою; медаль «Велика княгиня Єлизавета» з грамотою від священного синоду України; георгіївський значок; грамота митрополита Київського; значок «За мужество и любовь к Отечеству»; коробка «Вища рада юстиції», в якій золотий ланцюг з нагрудним знаком та іменним посвідченням; диплом лауреата державної премії України у галузі науки і техніки; диплом за заслуги перед українським народом; посвідчення «Геолог України»; нагрудний знак «почесний працівник Державної податкової служби України»; медаль за наукові досягнення; диплом почесного професора МГУ ім. М.В. Ломоносова; посвідчення «За віру та вірність Україні»; медаль Федерації ушу; медаль «За церковні заслуги»; медаль «Святий Дмитро Солунський»; диплом до почесної відзнаки «За збереження демократичного устрою на Україні та за відродження України».

Ікони:

Близько 30 ікон із зображенням Святого Миколая (дерев'яних, полотняних та інших), ще два десятки ікон містять зображення інших святих, наприклад Божої Матері, Антонія Печерського.

Картини:

«Леонардо да Вінчі» під склом, вирізана із каменю, «Таємна вечеря», картина з малюнком дівчини, за авторства М. Пимоненка; картина «Сосновий ліс», картина з малюнком квітів за авторством М. Глущенка; картина за авторством В. Тропініна; картина «Ранок на Азовському морі»; картина Нікаса Сафронова «Воспоминания о старой России»; картина із зображенням самого Миколи Азарова, картина «Луганськтепловоз»; портрети міністрів; експозиція у формі картини, в якій знаходиться скіфський ніж із фігурами.

Зброя:

Пістолети «Маузер», «Форт», «Форт 12Р»; набої; два ножі у чохлах; рушниця Benelli; пістолет ПСМ; карабін «Тигр»; карабін; рушниця у розібраному стані з надписом; дві шаблі; снайперський приціл; набої мисливські калібру 7,62.

Рушниця Benelli

Сувенірна композиція «Время – деньги»; маленький годинник круглої форми «Золотий герцог»; облігація «Четвертый заем города Санкт-Петербурга», 1901 року; статуетка у вигляді 500 євро, коробка з набором для міні-гольфу; статуетка «Наполеон»; запонки «Президент»; шкатулки, чашки, миски, ножі, ложки, графіни, рюмки, сувеніри, ручки Lalex, Waterman, Mont Blank, булава з підставкою у формі лева.

Статуетка у вигляді 500 євро

«Подвиг служителя сім'ї Романових», 1913 р.; «Романовы 300 лет служения России», 1900 р.; «Романовы», 2004 р.; «Бояре Романовы», 1913 р.; «Романова империя»; «История Государства Российского» том №1, 1833 р.; «Медали за деяния императора Петра Великого», 1872 р.; «Московский Кремль», 2005 р.; «Россия державная», 2006 р.; Історія обласного управління Росії, 1913 р.; «Полное географическое описание нашего отечества», 1903 р.; «О подоходном налоге», 1915 р.; «О ведении государственного подоходного налога», 1907 р.; «Историческое описание о поддатных людях», 1792 р.; «Департамент Окладных сборов», 1913 р.; «Указы Всепресвятейшей Великой государевны Екатерины Алексеевны», 1776 р.; «История Петра Великого», 1853 р.; «Табель срочных работ и донесений», 1913 р.; «Род Шереметьевых», 1882 р.; «Описание в лицах торжества», 1810 р.; «Живописная Россия», 1897 р. у 8 томах; «Обзор внешней торговли России», 1878 р.; «Умы воинской России», 1898 р.; «Военные мемуары», 1934 р.; «Столетие военного министерства», 1902 р.; «Российская контрреволюция», 2011 р.; «Административная юстиция Росcии»; «Вестник финансовой промышленности и торговли», 1914 р.; «Работы первой государственной думы», 1906 р.; «Краткое летописание Российкого государства», 1807 р.; «Отечественная война», 7 томів; «Дворец Санкт-Петербурга», 2003 р.; «Санкт-Петербург»; «Історія Петра Великого»; «Галерея русских писателей», 1901 р.; «История Российского государства», 2004 р.; «Москва, История города», 2008 р.; «История ХІХ века» у 8 томах; «Жизнь графа Сперонского», 1861 р.; «Спутник Петрограда», 1924 р.; «Российская летопись», 2001 р.; «Любимая Калуга»; «Толковый словарь живого великорусского языка», 2004 р.; «Великий князь Донський».

Книги про Україну

«Донбас православний»; «Описание Донецкого бассейна» у двох томах, 1918 р.; «Україна козацька держава»; «Кобзар» (рік не зазначено); «Кобзар», 1984 р.; «Кобзар», 1898 р.; «Кобзар», 2006 р.; «Історія Києво-Печерської лаври», 2001 р.; «Патерик києво-печерський»; «Рассказы о святых Киево-Печерских», 1910 р.; «Ілюстрована історія України», 1918 р.; «Собор святого князя Володимира в Києві», 1925 р.; «Сказания о местности Киевской губернии»; «Повний збірник творів Т.Г. Шевченка»; «Шевченківські лауреати. Довідник»; «Дума о Донбассе»; «История Малой России, часть 1», 1830 р.; «История Малой России часть 2», 1842 р.; «Михайло Чернишенко, или Малороссия», 1843 р.; «Описание Киева»; «Історія нової Січі»; «Киев теперь и прежде», 1888 р.; «Описание Украины», 1832 р.; «Киевский Владимирский собор».

Книги історичні, пізнавальні, художні, біографічні

«Двойная бухгалтерия», 1907 р.; «Новый экономист», 1917 р.; «Наполеон. История великого полководца»; «На службе во Франции», 1936 р.; «100 днів президента Рузвельта»; «История умственного развития Европы», 1895 р.; «История политической экономии», 1904 р., «Історія інквізиції», 1911 р.; «История упадка и крушения Римской империи»; «Герой Рима»; Двотомник «Ілліада»; «Історико-культурний атлас», 1913 р., Л. Толстой «Закон насилия и закон любви»; «Самые известные люди мира»; «Самые красивые места мира»; «Библиотека великих писателей Пушкина»: «Григорій Сковорода»; «Живопис Айвазовського»; «История искусств», 1903 р.; «В.А. Жуковский», 1883 р.; «Судебные речи», 1890 р.; «Сочинения Гоголя», 1906 р.; Казка «Василиса Прекрасная», 1902 р.; «Иван Игоревич», 1901 р.; «Царевна лягушка», 1901 р.; «Cочинения Лермонтова», 1891 р.; «Мудрость Конфуция»; «Енциклопедія фен-шуй»; «Экономикс»; «Уінстон Черчилль»; «Основы финансовой науки», 1917 р.; «История искусств»; «Апостол», 1772 р., в червоному мішку; «Панамский канал и его мировое значение», 1914 р.; «Декамерон»; «Анна Каренина», 2006 р.; «Три мушкетера», 2005 р.

Книги релігійні

Близько двадцяти книг на кшталт «Книги Священного писания» (1916 р.), «Євангеліє» (1780), «Библия сиречь книги Святого писания Ветхого и Нового завета» (1779), «Євангеліє» (1791), «Молитвослов» (1819) та інших.

Документи і посвідчення

Посвідчення кандидата в народні депутати; посвідчення народного депутата; перепустка до будинку уряду №9; посвідчення Кабінету міністрів України; партійний квиток; посвідчення виконувача обов'язків прем'єр-міністра.

Посвідчення народного депутата

З більш детальним переліком можна ознайомитись за цим посиланням (ухвала суду).

Також нагадаємо, що раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову може бути оголошено підозру в державній зраді і зазіханні на зміну територіального і державного устрою країни.

Федір Орищук, «Главком»