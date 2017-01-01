Хто ж все-таки розпалює польсько-українську ненависть

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Демонстранти тримали плакати з гаслами «Стоп геноцид поляків», «Це наша земля», але не могли сказати польською й слова

Польща призупинила роботу усіх своїх консульств в Україні після того, як одне з них було обстріляне з гранатомета. В цей час на спільному кордоні група людей, представившись польською меншістю блокує українську дорогу в знак протесту проти «геноциду поляків». Вулицями великих міст в Польщі проходять антиукраїнські марші, які, хоча і не налічували багато осіб, але знайшли широкий відгук в російських ЗМІ. Паралельно невідомі осквернили кладовище радянських солдатів у Варшаві та пам'ятники убитих поляків в Україні. Протягом останніх декількох тижнів атмосфера протистояння суттєво нагнітається. Хто ж за цим стоїть? Це питання перед собою ставить TVN24.

Ремонт руйнувань в будівлі консульства Польщі в Луцьку. Джерело: PAP

При нез'ясованих обставинах близько 150 людей заблокували трасу, що сполучає Львів з переходом кордону в Раві-Руській. Демонстранти тримали плакати з гаслами «Стоп геноцид поляків», «Це наша земля», «Поляки єднайтеся» - це мало вказувати на те, що вони представники польської меншини. Але проблема в тому, що протестувальники не тільки не вміли говорити польською мовою, а й не змогли пояснити ціль демонстрації.

Українська поліція затримала учасників і на основі їхніх свідчень було встановлено, що за участь в акції псевдополяки отримали кілька десятків гривень. І хоча провокація російських спецслужб, здається, тут очевидною, на що також вказують експерти й органи безпеки України, доказів участі Кремля в цій постановці Київ ще не знайшов.

Напередодні перед цією постановкою стався набагато серйозніший інцидент – був обстріляний будинок польського консульства в місті Луцьк з гранатомета. Тому польський уряд безапеляційно вирішив припинити роботу всіх своїх консульств в Україні на декілька днів.

Також кілька пам'ятників було висаджено в повітря або розмальовано свастикою і написами «Смерть ляхам», серед яких польські місця пам'яті в Биківні під Києвом, меморіал львівських професорів, вбитих у 1941 році, дошки на католицькому кладовищі в Подкаменьї. Версію про випадковість нападів на місця пам'яті і установи, по обидві сторони кордону, категорично відкидає колишній заступник міністра закордонних справ Павло Коваль.

Маніфестація проти східної імміграції, у Варшаві. Джерело: Agencja Gazeta

«Мета всіх цих інцидентів зрозуміла і це, безсумнівно, погіршення польсько-українських відносин. І на цій основі ми можемо зробити висновок, хто стоїть за цими діями», – каже Коваль. За його словами, причетними можуть бути, наприклад, радикальні об'єднання як Польщі, так і України, пов'язані з Росією. «Тому, якщо взяти до уваги інформацію яка все частіше публікується в ЗМІ, саме Москва фінансує ці націоналістичні групи в Польщі і в Україні. Але на підтвердження цієї інформації необхідні докази, яких на разі в нас немає», – пояснює Коваль.

У той самий час безчинства на місяцях польських пам’яток в Україні отримали продовження у руйнуванні кладовища радянських солдатів у Варшаві. Російські ЗМІ звично представили цю подію в своєму контексті. Наприклад, під час зустрічі Володимира Путіна з Віктором Орбаном в Будапешті російське телебачення показувало доглянуті цвинтарі солдатів Червоної Армії в Угорщині, поєднуючи це, зі світлинами знесення радянських пам'ятників у Польщі. Глядачам давали очевидну інтерпретацію того, хто Москві друг, а хто ворог.

Активісти під час протесту проти емігрантів з України. Джерело: Agencja Gazeta

Набрали популярності у засобах масової інформації, і антиукраїнські марші, організовані Табором націонало-радикалів в Польщі, які відбулись 18 березня. Демонстрації проходили під гаслом «Міграція зі сходу — загроза для польського народу». Потрібно зазначити, що акції пройшли в кількох містах, але мали маргінальний характер і не зібрали великого натовпу. Це, однак, не завадило російським ЗМІ використати цю подію в інформаційній війні, розгорнутої проти України.

«Наші стосунки не так легко дестабілізувати, тому що вони засновані на дуже сильних людських відносинах», – говорить Коваль. Однак, він попереджає, що ситуація ще може змінитися, якщо ми не будемо відповідно реагувати на такого роду провокації. « Має дійти до політичного засудження таких дій і покарання винних»,- додає він.

Але Павло Пурскі з Eastbook.pl зазначає : «Не в кожній провокації потрібно шукати міфічну «руку Кремля», тому що іноді різні політичні групи бачать користь для себе з подібної радикальної поведінки».

Подібну думку висловлює Катажина Пельчинская-Наленч, яка була послом Польщі в Росії: «Як експерти, так і політики з обох країн показують пальцем у бік Росії. Це - найлегший шлях. Щоправда, за принципом qui bono? (кому йде на користь?), наявність російського сліду, здається правдоподібним. Однак відповідальність, насамперед, несе влада в Києві і Варшаві».

Росія очевидно отримує користь з численних скандалів і провокацій, що зараз відбуваються в польсько-українських відносинах. Але залишається питання, на скільки вони ініційовані з боку Кремля, а якою мірою це результат впливу низових націоналістів і радикалів. Тому, якщо, наприклад, питання блокування доріг «непольською меншістю» - це явні провокації, то портрети Бандери на паркані польського посольства явно вивісили українські націоналісти. Питання про винних в інших інцидентах залишається незрозумілим.

Тим більше Київ і Варшава повинні бути обережні в оцінці останніх інцидентів, щоб не дати себе спровокувати і вступити на шлях взаємних звинувачень. Тому що протистояння в нинішній геополітичній ситуації - це шлях в нікуди. Україна, як держава, прагне європейського товариства і отримує постійну підтримку з польської сторони, тому на скільки це можливо, повинна забезпечити зведення подібних провокації до мінімуму.

Джерело: TVN24

Переклад для «Главкома»: Зоряна Вареня