Підсумки-2016. Україна очима світу: війна, корупція, Гонтарева…

Інна Михайлівська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У лідера держави з'явилася ще одна больова точка, на яку тиснутимуть західні ЗМІ

Рік, що минає, помітно змінив громадську думку в Європі по відношенню до України. Дедалі більше відомих європейських видань присвячують свої статті українській корупції та її головним героям.

Першим «дзвіночком» стала квітнева публікація в авторитетній New York Times. У статті «Непереможна корупція в Україні» журналіст жорстко розкритикував українську владу за численні зловживання та порушення. Публікація побачила світ якраз напередодні візиту Петра Порошенка до США.

Впродовж останніх кількох місяців у західній пресі вийшло кілька десятків подібних публікацій. Матеріал для статей дав європейським журналістам олігарх-утікач Олександр Онищенко, який розповів про системну корупцію у країні, в якій замішані чиновники на найвищому рівні. Після бесіди з ним на початку грудня з'явилася розгромна стаття у британській Independent. Пізніше подібні публікації з'явилися і в інших європейських ЗМІ, зокрема в німецькій Deutsche Welle.

Про загальне розчарування Україною пише ще одна німецька газета – Die Welt. У публікації йдеться, що через корупцію країна втрачає останніх союзників та помічників. І незабаром це розчарування може стати настільки сильним, що країні перестануть допомагати, у тому числі й фінансово.

Журналіст італійської газети The Limes не шкодує епітетів, описуючи ситуацію в Україні. На його думку, в країні панує «ендемія корупції». Автор стверджує, що ця корупція, з якою боролися люди на Майдані, не тільки не зникла чи знизилася, а й «показово зросла».

До певного часу більшість публікацій у світових ЗМІ були більш чи менш знеособленими, і корупція у них постає як деяке абстрактне, не персоніфіковане зло. Однак тон останніх статей дещо змінився. Наприклад, у недавній статті австрійської газети Trend в української корупції з'явилися ім'я та прізвище. Це глава НБУ Валерія Гонтарева.

Валерія Гонтарева як символ української корупції потрапляє в об'єктив європейської преси не вперше. У березні цього року італійська газета L'Arenaприсвятила очільниці Нацбанку кілька абзаців у матеріалі про зловживання української влади на найвищому рівні.

Нинішня публікація в австрійському Trend майже повністю присвячена голові Національного банку України. Журналіст видання взяв інтерв'ю у народного депутата Сергія Тарути, де той аргументовано доводить, що НБУ став одним з найбільш корумпованих інститутів у країні.

«НБУ – корумпована структура і причетна до відмивання 30 мільярдів українських гривень (близько 1,1 мільярда євро за сьогоднішніми розрахунками). Йдеться і про міжнародну фінансову допомогу МВФ і ЄС для рефінансування українських банків. Однак звернення до прокуратури і безліч депутатських звернень ігноруються. Під час конфіденційної зустрічі з колишнім генеральним прокурором він дав зрозуміти, що залучені в корупційну діяльність особи перебувають під протекцією президента Порошенка. Тому, доки вони під його захистом, не варто сподіватися на серйозні розслідування», – пише Trend.

У тій самій публікації йдеться про те, що Валерія Гонтарева співпрацювала з компаніями, пов'язаними з екс-президентом Януковичем. Також на совісті голови НБУ 80 українських банків, котрі регулятор вивів з ринку, не спробувавши врятувати.

На думку Тарути, корупція з боку керівництва Національного банку руйнує економіку України сильніше, ніж війна на сході країни.

«Довіру населення до українських банків повністю втрачено. Тому українці радше триматимуть удома 80 мільярдів доларів готівкою, аніж підтримуватимуть економіку. А в рейтингу Економічного форуму в Давосі українська банківська система перебуває на останньому, 140-му, місці. Така корупційна поведінка Нацбанку руйнує країну не менше, ніж війна», – йдеться у статті.

Вочевидь, це не остання публікація в європейській пресі, пов'язана із Валерією Гонтаревою. В усьому світі вважають, що чиновники такого рівня, як глава Центробанку, повинні бути поза політикою, поза підозрою і мати бездоганну репутацію. Адже в руках регулятора доля всієї фінансово-банківської системи держави. України це стосується особливо, адже після того, як найбільший банк перейшов у власність держави, у НБУ стало ще більше влади і впливу.

Але оскільки сама Валерія Гонтарева не так часто здійснює закордонні візити, схоже, у лідера держави з'явилася ще одна больова точка, крім корупції та відсутності реформ, на яку тиснутимуть західні ЗМІ. І під час візитів до Брюсселя чи Вашингтона Петру Олексійовичу доведеться відповідати на незручні запитання, пов'язані із Валерією Гонтаревою. Бо ж ні для кого не таємниця, що вона є протеже президента. І саме від нього залежить, чи залишиться вона на своїй посаді, даючи світовій пресі благодатний матеріал для розгромних публікацій.

Інна Михайлівська, для «Главкома»