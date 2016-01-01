  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гонтарева розраховує отримати четвертий транш МВФ у січні

    • Сьогодні, 20:43
    • Розсилка
    Валерія Гонтарева
    Валерія Гонтарева

    На думку Гонтаревої, націоналізація Приватбанку дозволяє очікувати отримання траншу

    Успішна націоналізація Приватбанку і прийняття держбюджету на 2017 рік дозволяє очікувати отримання Україною четвертого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF у січні 2017 року. Про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева в ефірі однієї з радіостанцій.

    «Ми вже готуємося (до 4-го траншу. - Ред.). У січні, думаю, будемо отримувати наступний транш», - сказала вона.

    Читайте також

    Гонтарева зазначила, що «все світове співтовариство» привітало Нацбанк і Україну з націоналізацією Приватбанку. Вона нагадала, що проблема цього найбільшого в країні банку було детально прописана в останньому меморандумі між Фондом і Україною при отриманні третього траншу кредиту EFF.

    Що стосується інших обіцянок Фонду за цим меморандумом, зокрема, щодо земельної та пенсійної реформ, то, на думку голови Нацбанку, Україна має потребу в них, однак виконання їх можна перенести в наступний транш.

    «Треба дуже поспішати робити реформи», - підкреслила вона, нагадавши, що всього на 2017 рік заплановано отримання чотирьох траншів МВФ, тоді як в 2016 році при такому ж плані вдалося отримати тільки один.

    Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку

    Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

    НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

    Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався. 

    З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговував фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень. 

    Читайте також статті «Главкома» «Торги йшли до останнього». Як забирали банк Коломойського» та «Кому винен, усім пробачаю». Феномен бізнесмена Коломойського»

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    МВФ Валерія Гонтарева Приватбанк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ