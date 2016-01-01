Гонтарева розраховує отримати четвертий транш МВФ у січні
- Сьогодні, 20:43
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На думку Гонтаревої, націоналізація Приватбанку дозволяє очікувати отримання траншу
Успішна націоналізація Приватбанку і прийняття держбюджету на 2017 рік дозволяє очікувати отримання Україною четвертого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою розширеного фінансування EFF у січні 2017 року. Про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева в ефірі однієї з радіостанцій.
«Ми вже готуємося (до 4-го траншу. - Ред.). У січні, думаю, будемо отримувати наступний транш», - сказала вона.
Гонтарева зазначила, що «все світове співтовариство» привітало Нацбанк і Україну з націоналізацією Приватбанку. Вона нагадала, що проблема цього найбільшого в країні банку було детально прописана в останньому меморандумі між Фондом і Україною при отриманні третього траншу кредиту EFF.
Що стосується інших обіцянок Фонду за цим меморандумом, зокрема, щодо земельної та пенсійної реформ, то, на думку голови Нацбанку, Україна має потребу в них, однак виконання їх можна перенести в наступний транш.
«Треба дуже поспішати робити реформи», - підкреслила вона, нагадавши, що всього на 2017 рік заплановано отримання чотирьох траншів МВФ, тоді як в 2016 році при такому ж плані вдалося отримати тільки один.
Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.
Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.
Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.
Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.
НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.
Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.
З 21 грудня Приватбанк здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговував фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.
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Джерело: 112 Україна