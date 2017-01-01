У чому підозрюють завгоспа Ющенка, який тепер продає горіхи

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-керівник Державного управління справами Ігор Тарасюк може сісти за ґрати на 12 років

Ігор Тарасюк, керівник Державного управління справами при президентові Ющенку, десять років тому зіграв ключову роль у привласненні резиденції «Межигір’я» тодішнім прем’єр-міністром Віктором Януковичем. Про це свідчать дані кримінального провадження щодо Тарасюка. Матеріали справи містяться у судовій ухвалі, якою колишньому посадовцю напередодні обрали запобіжний засіб.

Тарасюк очолював Державне управління справами (так звану ДУСю) за часів президентства Віктора Ющенка – з 2005 по 2010 рр. Саме у цей часовий проміжок відбулося відчуження державного комплексу відпочинку «Пуща-Водиця», більш відомого як резиденція «Межигір’я».

Розслідування щодо набуття Віктором Януковичем під столицею 136 га (с. Нові Петрівці) триває два роки, але підозру у причетності до злочину Ігоря Тарасюка Генпрокуратура оголосила лише на початку березня.

«Главком» дізнався, у чому підозрюють колишнього завгоспа президента.

Як свідчать матеріали розслідування, свій внесок у незаконне набуття Януковичем заміської резиденції колишній керівник ДУСі зробив десять років тому. А технічна роль Тарасюка, якому тепер інкримінують сприяння у заволодінні чужим майном, була визначальною.

Так, для привласнення Януковичем комплексу відпочинку, який не підлягав відчуженню, Тарасюк 24 квітня 2007 року підписав лист до уряду про зняття статусу державної дачі з усіх об'єктів резиденції.

На підставі отриманого від Тарасюка звернення тодішній прем’єр Янукович уже за тиждень зняв статус «державна дача» з усіх об’єктів «Межигір'я».

Після цього комплекс було передано зі сфери управління ДУСі до Міністерства охорони навколишнього природного середовища (об'єкти резиденції «повісили» на баланс НАК «Надра України»). Таким чином ДУСя позбулася «баласту» 10 липня 2007 року, а за день до цього, 9 липня, Віктор Янукович відсвяткував своє 57-річчя.

Варто зазначити, що у матеріалах кримінального розслідування не повідомляється про внесок тодішнього президента Віктора Ющенка у цей «подарунок». Адже, як раніше повідомляв «Главком», саме у день народження Януковича (9 липня 2007 року) Ющенко своїм розпорядженням надав йому у користування дачний будинок №20-а на території резиденції «Межигір’я». Тобто за одну добу до передачі резиденції від ДУСі до уряду президент Ющенко прописав у ній прем’єр-міністра Януковича. Ймовірно, такий крок мав легалізувати й закріпити право проживання останнього у резиденції.

Восени того ж року Тарасюк підписав лист на ім'я голови Мінприроди та проект розпорядження, завдяки яким резиденція перейшла у приватні руки.

Це відбулось 25 вересня 2007 року, після укладення договору міни між НАК «Надра України» та невідомою фірмою «Медінвесттрейд». Держкомпанія віддала останній 94 об'єкти (будівлі та споруди на території урочища Межигір'я, а приватна структура передала Державному управлінню справами дві будівлі біля Верховної Ради у Києві. Потім «Медінвесттрейд» завершив «багатоходівку» тим, що продав резиденцію фірмі «Танталіт».

Після набуття у власність резиденції оточення Януковича розпочало на її території грандіозне будівництво, на яке, за підрахунками ГПУ, було витрачено приблизно 10 мільярдів гривень. Будівельні роботи здійснювались у тому числі за рахунок безповоротної фінансової допомоги від різноманітних компаній у 2007–2013 рр.

Варто зазначити, що в разі доведення вини Ігорю Тарасюку загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років.

Наразі Тарасюк є президентом компанії «Український волоський горіх». Власниками цієї фірми є Олег Кононов із Запоріжжя та Гузель Мусіна, яка має громадянство Росії і Швейцарії. Повний тезка Кононова Олега Валентиновича раніше працював заступником голови правління ЗАТ «Група «Енергетичний стандарт» (бізнесмена Костянтина Григоришина).

3 березня Печерський суд Києва відмовив слідчому, який просив узяти Тарасюка під варту. Натомість суддя застосував до підозрюваного запобіжний захід, не пов'язаний із позбавленням волі – у вигляді застави в межах 6,4 млн гривень.

У 2015 році ТОВ «Український волоський горіх» розпочав реалізовувати інвестиційний проект із вирощування волоських горіхів. Підготовлено площу під посадку 158 га і освоєно 1 млн грн (підготовка ґрунту для майбутньої посадки саджанців навесні 2016 року). Протягом 2015–2017 років планується посадити горіх на площі 800 га. Орієнтовна вартість проекту – 36 млн грн.

Федір Орищук, «Главком»