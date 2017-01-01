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    Художники выпустили серию пустых газет, чтобы позволить людям отдохнуть от информации

    • Сьогодні, 11:44
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    sidelinecollective.com

    Серия работ получила название Nothing in the News и включает в себя альтернативные версии The New York Times, Le Monde, Corriere della Sera, El País и других известных изданий.

     Sideline представил серию газет из разных стран с пустыми страницами: по словам авторов, своим проектом они хотят показать, как много ненужной информации потребляет современный человек и насколько ему необходим отдых от новостей.

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    «24 часа в сутки медиа забрасывают нас информацией в режиме реального времени. И мы сами на это соглашаемся. Мы проводим часы, уткнувшись в наши телефоны, потому что хотим знать, что происходит вокруг, почему и как, — нам это необходимо. Но в постоянном стремлении узнать что-то важное мы забыли, что значит просто быть: посидеть и подумать, поскучать или помечтать, — говорят в Sideline. — Этот проект предлагает вам сделать небольшую передышку. Наслаждайтесь, пока можете».

    По словам одного из авторов Nothing in the News, серия постепенно будет пополняться новыми работами. Стоимость одного экземпляра — £15.

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    Художники выпустили серию пустых газет, чтобы позволить людям отдохнуть от информации
    Художники выпустили серию пустых газет, чтобы позволить людям отдохнуть от информации
    Художники выпустили серию пустых газет, чтобы позволить людям отдохнуть от информации
    Художники выпустили серию пустых газет, чтобы позволить людям отдохнуть от информации
    Художники выпустили серию пустых газет, чтобы позволить людям отдохнуть от информации
    Художники выпустили серию пустых газет, чтобы позволить людям отдохнуть от информации
    Художники выпустили серию пустых газет, чтобы позволить людям отдохнуть от информации
    Художники выпустили серию пустых газет, чтобы позволить людям отдохнуть от информации
    Художники выпустили серию пустых газет, чтобы позволить людям отдохнуть от информации

    Джерело: Bird In Flight

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