Художники выпустили серию пустых газет, чтобы позволить людям отдохнуть от информации

Серия работ получила название Nothing in the News и включает в себя альтернативные версии The New York Times, Le Monde, Corriere della Sera, El País и других известных изданий.

Sideline представил серию газет из разных стран с пустыми страницами: по словам авторов, своим проектом они хотят показать, как много ненужной информации потребляет современный человек и насколько ему необходим отдых от новостей.

«24 часа в сутки медиа забрасывают нас информацией в режиме реального времени. И мы сами на это соглашаемся. Мы проводим часы, уткнувшись в наши телефоны, потому что хотим знать, что происходит вокруг, почему и как, — нам это необходимо. Но в постоянном стремлении узнать что-то важное мы забыли, что значит просто быть: посидеть и подумать, поскучать или помечтать, — говорят в Sideline. — Этот проект предлагает вам сделать небольшую передышку. Наслаждайтесь, пока можете».

По словам одного из авторов Nothing in the News, серия постепенно будет пополняться новыми работами. Стоимость одного экземпляра — £15.

Джерело: Bird In Flight