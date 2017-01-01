  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Блокада на Донбасі. Як посварилися нардеп Парасюк і блогер Дзиндзя

    • Сьогодні, 18:46
    • Розсилка
    Володимир Парасюк
    Володимир Парасюк

    У Бахмуті на Донеччині у ніч на суботу стався конфлікт між позафракційним народним депутатом Володимиром Парасюком і блогером Андрієм Дзиндзею

    Журналіст Радіо Свобода Левко Стек став свідком того, як Володимир Парасюк з групою однодумців прийшов під готельний номер блогера, з образливим словами вимагаючи відчинити двері.

    Володимир Парасюк обурився постом Андрія Дзиндзі у Фейсбуці, в якому той звинуватив політика у використанні автомобіля дорогої марки і супроводі охоронця з автоматом у той час як політик збирає кошти на підтримку блокади на Донбасі.

    Джерело: Радіо Свобода
    Читайте також
    Донбас ОРДЛО Володимир Парасюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ