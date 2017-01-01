Чи можна дешево купити вживане авто з Європи і як подолати перепони митників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Купити вживане авто з Європи, не виїжджаючи на закордон. Це можливо на митних складах. І коштують вони значно дешевше, ніж на авторинках. Однак у державній фіскальній службі кажуть: така угода незаконна. Довести протилежне вирішила мешканка Луцька.

Більше як пів року адвокат Богдан Ульчак судився з фіскалами. І таки переміг. Причиною тяганини став автомобіль, який його мати придбала на митному складі. 6-річний Volkswagen Golf продавали за 4 тисячі євро. Ще близько 2 тисяч євро коштувало б розмитнення та сплата акцизу. Для порівняння, в Україні таке ж авто коштує від 10 тисяч доларів. Однак, купити машину вигідно жінці завадили митники.

«Автомобіль мав ввозитися або громадянкою Ульчак, або за договором на користь громадянки Ульчак. В документах, поданих для перевезення через митний кордон України і фактичного його ввезення на митну територію України, ніякої інформації щодо громадянки Ульчак не було», – заявила головний державний інспектор митного поста «Луцьк» Інна Нінічук.

Та адвокат, який в судах захищає інтереси свої мами, каже: у законі таких вимог немає. Це підтвердили Волинський окружний та Львівський апеляційний суди.

«Суди підтвердили, що не потрібно особисто перетинати кордон на такому транспортному засобі, щоб його розмитнити за пільговими ставками акцизного збору», – зазначив адвокат Богдан Ульчак.

На стороні покупця і автор закону про пільговий акциз Роберт Горват.

«Заборони, про яку говорять митники та фіскали, немає. Так, як вони трактують – це їм зручно, бо вони є знаряддям лобі», – розповів Роберт Горват.

Митні майданчики – добра альтернатива для тих, хто не може собі дозволити поїхати в Європу за авто, переконаний активіст дорожнього контролю Єгор Воробйов. Адже в такому випадку можна купити автівку значно дешевше, не сплачуючи додаткових зборів.

Митники та фіскали готують касацію і наполягають на своєму: одна машина, один раз у рік і тільки привезена особисто.

Не зупиниться і адвокат Богдан Ульчак. Готує зустрічний до фіскалів, аби ті відшкодували йому збитки.

Крапку в цій історії має поставити Вищий спеціалізований суд України. Після його рішення стане відомо чи відкриються для українців митні склади.