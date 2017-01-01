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    Чим відрізяються Трамп і Обама? Красномовні деталі інавгурації

    • Сьогодні, 15:21
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    Дональд Трамп і Барак Обама
    Дональд Трамп і Барак Обама

    Відмінності між президентами США виявляються в деталях

    Американські президенти Дональд Трамп і Барак Обама кардинально несхожі: відмінності в їхній поведінці виявляються в красномовних деталях.

    Про це пише сайт «Indy100».

    «Є два типи чоловіків. Хлопець, який буде тримати двері відчиненими для вас, познайомить зі своїми друзями, …можливо, навіть запропонує своє пальто, якщо ви змерзнете. І ще є хлопець, який просто йтиме вперед, ігноруватиме вас і забуде про вас на мить, коли він купається в увазі», - зазначається в коментарі до відео.

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