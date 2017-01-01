Лавров розповів про американських хакерів, які проникають в холодильники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хакери ЦРУ можуть проникати не лише в смартфони, а й в сучасні телевізори, я чув, що і в холодильники теж можуть, - російський міністр

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров зізнався: він боїться, що хакери з Центрального розвідувального укправління США можуть його прослуховувати через мобільний телефон, повідомляє телеканал «Россия 24».

«Що стосується підозр, що хакери ЦРУ можуть проникати не лише в смартфони, а й в сучасні телевізори, я чув, що і в холодильники теж можуть, принаймні для того, щоб створити якісь проблеми в електромережах... Я сам стараюсь на перемовини, які торкаються чутливих політичних питань, не брати ніяких телефонів. Принайні, досі вдавалось не потрапити в неприємну історію», - зазначив він.

Лавров також додав, що ЦРУ, крім того, що займається схваленням хакерських проникнень, ще шкідливі технології іноземних хакерів. «Виходить, що вони отримують те, що називається почірком чи відбитками пальців. Коли нас у чомусь звинувачували, в якості доказів наводили саме відбитки пальців наших російських хакерів», - сказав він.