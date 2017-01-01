Ле Пен чи Макрон? Чого очікувати Україні від нового президента Франції
- Сьогодні, 16:08
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Еммануель Макрон та Марін Ле Пен
Новий президент Франції повинен мати чіткий план дій із подолання кризи в Україні
Проте позиції Еммануеля Макрона та Марін Ле Пен щодо Криму та санкцій кардинально протилежні.
Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.
Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.
ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.
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Джерело: Deutsche Welle