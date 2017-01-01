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    Ле Пен чи Макрон? Чого очікувати Україні від нового президента Франції

    • Сьогодні, 16:08
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    <span>Еммануель Макрон та Марін Ле Пен</span>
    Еммануель Макрон та Марін Ле Пен

    Новий президент Франції повинен мати чіткий план дій із подолання кризи в Україні

    Проте позиції Еммануеля Макрона та Марін Ле Пен щодо Криму та санкцій кардинально протилежні.

    Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

    Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

    ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті. 

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    Джерело: Deutsche Welle

    ЄС Франція Марін Ле Пен Еммануель Макрон
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