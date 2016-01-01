Оприлюднене повне відео виступів Януковича, Захарченка та Клюєва у московському суді щодо Майдану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Янукович та його поплічники стверджують, що масові розстріли здійснили якісь снайпери, які діяли в інтересах... тодішньої опозиції

Як повідомляв «Главком», у Росії тривають судові слухання так званої справи «Про встановлення факту державного перевороту на Україні в 2014 році». Процес триває У Дорогомилівському районному суді Москви.

Раніше вже повідомлялось, що на суді вже виступили екс-президент-втікач Віктор Янукович, екс-глава МВС Віталій Захарченко, екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв, екс-прем'єр Микола Азаров, екс-глава СБУ Олександр Якименко та інші втікачі. Справа порушена за позовом колишнього народного депутата України Володимира Олійника, який також втік до Росії.

У мережі з'явилися повні виступи цих діячів.

Повна версія свідчень екс-президента Віктора Януковича в Дорогомилівському районному суді Москви 15 грудня 2016 року

Повна версія свідчень екс-голови уряду України Миколи Азарова у Дорогомилівському районному суді Москви 15 грудня 2006 року

Свідчення екс-глави Адміністрації президента України Андрія Клюєва у Дорогомилівському районному суді Москви 16 грудня 2016 року

Свідчення екс-глави МВС України Віталія Захарченка у Дорогомилівському районному суді Москви 16 грудня 2016 року

Свідчення екс-глави СБУ Олександра Якименка у Дорогомилівському районному суді Москви 16 грудня 2016 року

Нагадаємо, сам Янукович, а також інші посадові особи, які покинули Україну на початку 2014 р, стверджують, що масові розстріли і активістів Майдану, і правоохоронців здійснили якісь снайпери, які діяли в інтересах тодішньої опозиції - нібито з метою провокації і створення умов для силового повалення влади.

В ході виступу в суді Янукович кілька разів наголошував на тому, що ключовим епізодом тих подій стало підписання «Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні» від 21 лютого 2014 р., де тодішня влада погодилася на поступки своїм опонентам - дострокові президентські вибори і формування нового уряду за участю опозиції.

У якості посередників і гарантів даної угоди, як відомо, виступили дипломатичні представники Франції, Німеччини та Польщі.

Янукович і його юристи заявляють, що після того як Верховна Рада прийняла постанову про його самоусунення від виконання повноважень президента, що не відповідало чітко описаним в Конституції процедурам імпічменту або відставки вищої посадової особи країни, 22 лютого Польща і Швеція, а 23 лютого керівництво Євросоюзу і США офіційно визнали зміну влади в Україні. Країни-гаранти, тим самим, на думку Януковича, прямо порушили умови угоди від 21 лютого 2014 року.

У зв'язку з цим Янукович стверджує, що країни-гаранти несуть і свою частку відповідальності за всі наступні процеси в Україні, в тому числі і проблеми з легітимністю діючої влади.

Юристи Януковича вже озвучили намір офіційно запросити на процес ряд високопоставлених політичних фігур країн Євросоюзу для надання свідчень.

Зокрема, мова йде про міністра закордонних справ Німеччини Франк-Вальтера Штайнмайера, голови Конституційної ради Франції Лорана Фабіуса (в лютому 2014 року - міністр закордонних справ Франції), Радослава Сікорського (в лютому 2014 року - міністр закордонних справ Польщі).

В юридичній команді Януковича також говорять, що готуються до подачі кількох позовів до міжнародних судових інстанцій. Зокрема, цю інформацію озвучив Володимир Олійник. Перші такі позови, за його словами, можуть з'явитися після того, як у Білий Дім зайде адміністрація нового президента Дональда Трампа, чиновники якої не пов'язані з подіями початку 2014 року в Україні, повідомляє нагадує «Страна».