Пам'ять полеглих під Крутами студентів вшанували в українських містах

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Реконструкцією бою, хвилиною мовчання та смолоскипною ходою вшановували сьогодні, 29 січня, пам'ять героїв Крут в українських містах.

У Львові відтворили події столітньої давнини – лунали гарматні постріли та автоматні черги. Бій під крутами львівські реконструктори влаштували у центрі міста.

«Для сучасної молоді у 21 столітті сухий текст не ілюструє, як все відбувалося. Відповідно, ми хочемо проілюструвати цей сухий текст за допомогою наших військово-історичних відтворень», – сказав голова товариства «Пам'ять» Любомир Горбач.

У Запоріжжі героїв Крут вшанували смолоскипною ходою. Попри 13-градусний мороз більше сотні людей пройшлись центром міста, вигукуючи патріотичні гасла на честь курсантів, які боронили Батьківщину. Опісля, на Майдані Героїв провели мітинг.

В Харкові, окрім смолоскипної ходи, десятки містян із квітами та свічками прийшли до Саду імені Тараса Шевченка. А біля Пам’ятного знаку на честь проголошення Декларації про державний суверенітет України 29 січня традиційно прозвучала ліра.

«Історія має здатність повторюватися. Ми маємо знати наші помилки в минулому і бути готовими до таких подій в сьогоденні. Вже майже 100 років пройшло, але мало що змінилося. Досі точиться війна з Росією», – зауважив харків'янин Максим Чупринка.

Вшанували героїв Крут і в Слов'янську та Миколаїві. Але там марші не минули без інцидентів. У Слов'янську під час ходи невідомі кинули вибуховий пакет. Від нього повибивало шибки у будинках на вулиці Шевченка. З людей ніхто не постраждав. А в Миколаєві через необережність учасників смолоскипної ходи факели зайнялися ще до того, як їх розібрали люди. Тож смолоскипи довелося голими руками витягувати з полум'я.

Нагадаємо, в Києві також пройшла смолоскипна хода на честь вшанування Героїв Крут.

Джерело: 24 канал