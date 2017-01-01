Екс-заступник міністра оборони розповів, коли Путін розпочне наступ на Україну
- Сьогодні, 06:40
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За словами генерала, активність Росії на Донбасі багато в чому буде залежати і від продовження або ослаблення, а також зняття санкційНе виключена можливість проведення широкомасштабних бойових дій в Україні з боку Кремля.
Таку думку висловив колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата, передає «Обозреватель».
«Ми маємо право очікувати на посилення військового тиску з боку Російської Федерації. Думаю, не виключена можливість проведення широкомасштабних бойових дій», – зазначив генерал.
За словами генерала, активність Росії на Донбасі багато в чому буде залежати і від продовження або ослаблення, а також зняття санкцій. Відтак, ослаблення економічного тиску з боку США буде сприяти агресивним діям Кремля.
«Я думаю, що Європа поки не згодна зняти санкції, і це нам певним чином допомагає. Ще один позитивний момент – той факт, що повільно, але дозріває керівництво країни до необхідності проведення більш радикальних заходів щодо оборони цієї держави, зокрема, організації територіальної оборони. А поки керівництво країни «не дозріло» до таких рішень, мені здається, що Господь нас оберігає», – наголосив Анатолій Лопата.
Нагадаємо, російська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) нарешті надала українській стороні гарантії припинення вогню в Авдіївці для проведення ремонтних робіт. Ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.
Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.
Джерело: Обозреватель