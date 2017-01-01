У Краматорську презентували фільм про обстріл міста бойовиками

У Краматорську, що на Донеччині презентували фільм «Рубіж реальності»

Стрічка у художній формі нагадує про події дворічної давнини, коли терористи обстріляли з систем залпового вогню мирне місто.

10 лютого 2015 року вже мирний, як усі вважали, Краматорськ на Донеччині проросійські найманці обстріляли із РСЗО Торнадо з касетними боєприпасами. У той день загинуло 17 людей, 64 отримали поранення. Більшість постраждалих – цивільні.

Сьогодні ж Краматорськ – центр вільної і, головне, мирної Донеччини. Та молодий місцевий режисер Михайло Бакузов вирішив нагадати, яким мінливим може бути життя.

Короткометражний фільм «Рубіж реальності» розповідає історію краматорчанина, колишнього бійця Французького Легіону. Через війну у нього розлад психіки, чоловік усюди бачив бойові дії.

Після тривалої терапії чоловіка збиралися виписувати з лікарні. Та після жорстоко обстрілу міста військовий побачив із вікна вражаючі кадри. Помічаючи всюди руйнування, вогонь і людські тіла, чоловік не може зрозуміти, бачить він марево чи справжню картину.

Жителі Краматорська подивились короткометражку на одному подиху. Всі згадали події дворічної давності.

«Народ, що не знає своєї історії, є народом сліпців», – так казав метр кіно Олександр Довженко. Частина трагічної історії сучасної України вже зафільмована у стрічці «Рубіж реальності».