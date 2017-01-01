Виступ Юрія Луценка на засіданні Верховної Ради
- Сьогодні, 18:02
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Юрій Луценко виступив з інформацією про діяльність органів прокуратури
Сьогодні Верховна Рада України заслухала інформацію генерального прокурора України Юрія Луценка про діяльність органів прокуратури.
Зокрема, виступаючи у парламенті, Луценко наголосив, що за минулий рік Генпрокуратура повернула державі 52 млрд гривень. Притому річний бюджет всієї системи ГПУ складає 5 млрд гривень. Також щодня в народну власність поверталось 200 га землі. Всього державі повернуто земельних ділянок на суму понад 8 млрд гривень.
Луценко закликав депутатів подякувати працівникам прокуратури за цю роботу і повернення грошей державі.
Очільник ГПУ також прокоментував, чому повернув до САП подання щодо позбавлення недоторканності нардепів Дейдея та Лозового.
Як повідомлялось, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея та Андрія Лозового.