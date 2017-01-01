Захист США від іноземних терористів: кого торкнеться імміграційний указ Трампа?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міграційна криза вибухнула в аеропортах США.

Власників паспортів семи мусульманських країн відразу перестали пускати в країну.

У результаті - неймовірне замішання, заблоковані на митниці ні в чому не винні люди, масові протести в США і за її межами.

Указ Трампа, підписаний 27 січня, забороняє в'їзд в США протягом найближчих 90 днів громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену. Рішення поширюється і на власників грін-карт. Він також призупиняє на 120 днів прийом біженців в країну і, як підкреслюється в документі, покликаний «захистити американський народ від терористичних атак, скоєних іноземними громадянами».

В'їзд в США прохачів притулку з Сирії припинено на невизначений термін - до тих пір, поки Трамп не вирішить, що американська програма прийому біженців піддалася «істотних змін», пише видання.

Указ Трампа різко розкритикували як в самих Сполучених Штатах, так і по всьому світу.

Зокрема, проти нього виступили генеральні прокурори 16 американських штатів. «Ми засуджуємо неконституційний, антиамериканський і протизаконний указ президента США», - йдеться в оприлюдненій 29 січня спільній заяві генпрокурорів. У той же день суд в Нью-Йорку заборонив депортувати з країни громадян країн, що володіють дійсними американськими візами і на яких поширюється указ.