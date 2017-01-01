Меркель розкритикувала «антиміграційний» указ Трампа

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Ангела Меркель

Німецький уряд має намір вивчити, якими можуть бути наслідки ухваленого Трампом рішення для жителів ФРН, які мають подвійне громадянство

Канцлер Німеччини Анґела Меркель вважає хибним «антиміграційний» указ президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, яким був призупинений прийом біженців у США та заборонений в'їзд до країни громадянам семи мусульманських країн. Про це заявив у неділю, 29 січня, речник Анґели Меркель Штеффен Зайберт, інформує агентство dpa.

«Вона переконана, що навіть рішуча боротьба проти тероризму, яка є необхідною, не є виправданням для того, щоб ставити під загальну підозру людей певного походження або певних переконань», - сказав він.

За його словами, німецький уряд має намір вивчити, якими можуть бути наслідки ухваленого Трампом рішення для жителів ФРН, які мають подвійне громадянство. Зайберт зазначив, що Меркель висловила жаль з приводу ухваленого президентом США рішення, про що вона повідомила йому у телефонній розмові, яка відбулась напередодні, 28 січня. Він нагадав, що Женевська конвенція щодо біженців передбачає, що її підписанти мають приймати на своїй території біженців, які тікають від війни. «Усі держави, які підписали конвенцію, взяли на себе це зобов'язання. Канцлерка пояснила цю політику президенту США у вчорашній телефонній розмові», - зазначив Зайберт.

Як відомо, Дональд Трамп у п'ятницю підписав «антимігрантський» указ, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Крім того, указ на термін 90 днів припиняє видачу дозволів на імміграцію в США жителям країн, «причетних до тероризму» - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії. Сьогодні стало відомо, що мешканці семи вищевказаних мусульманських країн не зможуть в’їхати в США навіть з Green Card.

Джерело: DW