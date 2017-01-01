В Москві поліція відпустила українського журналіста і телеоператора

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Роман Цимбалюк в поліції

Затримані провели у московському відділку поліції близько трьох годин

В Росії поліція відпустила затриманих напередодні журналіста «Уніан» Романа Цимбалюка, телеоператора «1+1» Микиту Бородіна та аспіранта історичного факультету МДУ Захара Сарапулова. Дану інформацію у Facebook підтвердив Цимбалюк та шеф-редактор «Уніан» Михайло Ганницький.

«На щастя, все закінчилося благополучно. Всі вже на свободі. Сподіваємося, подібні інциденти не повторяться», - написав Ганницький.

Журналіст Роман Цимбалюк натомість додав, що потрапив в поліцію вперше за 36 років.

Нагадаємо, сьогодні у Москві російські правоохоронці затримали спецкореспондента УНІАН Романа Цимбалюка. Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи. Як повідомив сам журналіст, його затримали після того, як він записав інтерв'ю з аспірантом історичного факультету МДУ Захаром Сарапуловим, який 18 березня, в день анексії Криму, вивісив прапор України. Також поліція затримала телеоператора «1+1» Микиту Бородіна.

«Після того як ми записали інтерв'ю, Захар дістав прапор України, і ми його теж зняли. Після чого під'їхала поліція, почала перевіряти документи. У результаті поліцейські почали говорити, що нібито ми проводили мітинг і, можливо, викрикували якісь гасла, і зараз нас доставили до відділення поліції в будівлі МДУ. Забрали паспорти, акредитації», - повідомив Цимбалюк.

У відділку поліції Роман Цимбалюк написав відмову від дачі будь-яких пояснень.

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца назвала затримання Цимбалюка «провокацією РФ».