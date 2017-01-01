Згадати все: яким було президентство Барака Обами

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Політичну кар'єру Барак Обама почав з Іллінойсу.

Сенатором саме у цьому штаті він став у 1996 році, а вже у 2005 році Обама склав присягу як сенатор Конгресу США. І зрештою – в 2008 році став першим в історії країни темношкірим президентом.

Обама прийшов до влади у момент економічної кризи та виснажливої війни в Іраку. За обіцянку припинити бойові дії – у 2009 році – йому авансом дали Нобелівську премію миру. Війська ж остаточно вивели через 2 роки. За час президентства Обамі вдалося вивести економіку США з піке, реформувати систему охорони здоров'я та відновити відносини з Кубою.

В питанні російської агресії в Україні, Обама безапеляційно підтримав територіальної цілісності нашої держави. При цьому, військове протистояння з Москвою він вважав недоречним і навіть намагався схилити Путіна до ядерного роззброєння.

Та Обама запам'ятається не лише як політик. За час президентства він проявив і багато інших талантів. Спритно грає у баскетбол і непогано танцює.

З гумором Обама розповів і про свої плани на майбутнє. У жартівливому ролику намагався влаштуватися тренером в баскетбольний клуб та отримати водійське посвідчення. А от під час прощальної промови заявив, що насправді планує більше часу проводити із сім'єю. Адже вона для нього головна цінність.

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Джерело: 24 канал