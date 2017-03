Турецькі протести у Нідерландах: поліція застосувала водомети, міністра Кайя оголошено персоною «нон грата»

Пікет минувся без конфліктів

Кілька сотень прихильників президента Туреччини Реджепа Таіпа Ердогана проводять акцію протесту біля турецького консульства у Роттердамі.

Протестуючі зібралися біля консульства після того, як влада Нідерландів не дозволила главі МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу зустрітися з проживаючими в Роттердамі співгромадянами, повідомляє ВВС.

Turkish protesters gather near consulate in Rotterdam https://t.co/Qz34W3cpsz pic.twitter.com/a7TGIKtaeQ

Також в суботу поліція Нідерландів не пропустила міністра у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатіму Кайе в турецьке консульство в Роттердамі.

Автомобільний кортеж турецького міністра був заблокований на кордоні з Німеччиною, звідки Фатіма Кайя мала намір приїхати в Нідерланди.

Однак голландське інформагентство NOS News показало відеозапис, де вже на території Роттердама нідерландська поліція не дозволяє турецькому міністру пройти в консульство.

Спочатку мітинг проходив спокійно, однак незабаром поліція Нідерландів застосувала водомети для розгону акції.

Турецьке агентство Anadolu додає, що проти протестуючих застосували гумові кийки. Крім того, були присутні поліцейські з собаками.

#BREAKING Dutch police use guard dogs, batons to disperse protesters in support of Turkish family minister pic.twitter.com/fYLnH6dWWt