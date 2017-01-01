Турецькі протести у Нідерландах: поліція застосувала водомети, міністра Кайя оголошено персоною «нон грата»

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Турецьке посольство в Нідерландах оточено правоохоронцями

Пікет минувся без конфліктів

Кілька сотень прихильників президента Туреччини Реджепа Таіпа Ердогана проводять акцію протесту біля турецького консульства у Роттердамі.

Протестуючі зібралися біля консульства після того, як влада Нідерландів не дозволила главі МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу зустрітися з проживаючими в Роттердамі співгромадянами, повідомляє ВВС.

Також в суботу поліція Нідерландів не пропустила міністра у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатіму Кайе в турецьке консульство в Роттердамі.

Автомобільний кортеж турецького міністра був заблокований на кордоні з Німеччиною, звідки Фатіма Кайя мала намір приїхати в Нідерланди.

Однак голландське інформагентство NOS News показало відеозапис, де вже на території Роттердама нідерландська поліція не дозволяє турецькому міністру пройти в консульство.

Спочатку мітинг проходив спокійно, однак незабаром поліція Нідерландів застосувала водомети для розгону акції.

Турецьке агентство Anadolu додає, що проти протестуючих застосували гумові кийки. Крім того, були присутні поліцейські з собаками.

#BREAKING Dutch police use guard dogs, batons to disperse protesters in support of Turkish family minister pic.twitter.com/fYLnH6dWWt — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 12 марта 2017 г.

Телеканал 112-Україна з посиланням на голландські ЗМІ додає, що під тиском силовиків протестувальники залишли місце збору біля дипломатичної місії.

Міністр у справах сім'ї і соціальної політики Туреччини Фатма Бетюль Сайян Кайя, яка прибула в Роттердам на машині з Німеччини і мала намір виступити перед співвітчизниками на підтримку конституційної реформи в Туреччині, незважаючи на позицію місцевої влади, оголошена персоною «нон грата» і в супроводі голландської поліції прямує до Німеччини.

Нагадаємо,що літаку міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу не дозволили посадку в нідерландському Роттердамі.

Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

У свою чергу, міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що не бажає повернення до Анкари посла Нідерландів, який в даний час знаходиться за межами Туреччини.

Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.