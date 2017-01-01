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    Думки вголос

    Україна не повинна постачати в ОРДЛО ні воду, ні тепло, ні гроші

    • Саша Боровик
      Советник губернатора Одессы, Михеила Саакашвили
    • Сьогодні, 16:59
    • Розсилка
    Блокада Донбасу
    Блокада Донбасу

    Смикнувши за «рубильник» і відключивши так звану ЛНР від поставок електроенергії, Україна чинить абсолютно правильно

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    Оккупанты должны жить во мраке. Они должны понимать, что не получат от Украины ничего: ни хлеба, ни воды, ни тепла, ни света, ни денег.

    По меньшей мере странно относиться к оккупированному региону как к части Украины. Давно пора назвать вещи своими именами и выработать к ним соответствующее отношение. Разговоры о том, что «отключив в «ЛНР» свет, мы подталкиваем регион к присоединению к России» – спекуляция. Пусть «присоединяется».

    Луганщина и так захвачена путинистами. Украина не теряет в данном случае ничего, кроме ракового бандитского анклава. Вот и пусть эта «прелесть» вливается в Путинляндию.

    Я намеренно говорю – не в Россию, потому что по факту России больше нет, а есть именно Путинляндия – с запрещенной брошюрой под названием «Конституция», с самозванцем в Кремле, с бандитами на губернаторских, прокурорских и судейских должностях, с домом терпимости вместо парламента.

    Весь этот отстойник заслуживает того, чтобы его презирал весь цивилизованный мир, как и население данного отстойника, на протяжении 17 лет терпящее издевательства над законом, страной и здравым смыслом. Терпите? – вот и получайте.

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    В этом смысле бремя расходов за электроэнергию, поставляемую в Луганщину со стороны РФ, и должно ложиться на подведомственное Путину стадо «терпил». Пусть платят. Пусть больше платят. За каждый вздох Плотницкого. За каждый выдох Захарченко.

    За каждый шаг путинистов по этой земле. «Любишь Путина? – плати!» – под таким девизом надо обложить непомерной данью каждого «путинолюба». Чтобы он понимал: «дорогой Владимир Владимирович» и его «фантастические успехи во внешней политике» дорого стоят. И с каждым днем – все дороже. До тех пор, пока в кошельках и карманах путинофилов не останется ни гроша.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    АТО Донбас ДНР Луганщина ЛНР гроші ОРДЛО Україна
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