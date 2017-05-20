Війна не протверезила. Шокуючі результати соцопитування на Донбасі

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

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Жителі Донбасу, як і раніше, вірять у тези російської пропаганди і готові голосувати за проросійські сили

Общественная организация «Центр исследования проблем Восточной Украины» совместно с доцентом кафедры отраслевой социологии КНУ имени Тараса Шевченко, кандидатом социологических наук Алексеем Боровским провела социологический опрос в подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. Жителей региона, согласившихся ответить на вопросы, спрашивали об их политических предпочтениях, а также о материальном положении.

Опрос проводился среди жители Донецкой и Луганской областей, проживающие на территориях, подконтрольных украинским властям. Общий объем выборки исследования составил 1200 анкет. Опрос проведен по квотной выборке, репрезентативной для населения Донецкой и Луганской областей, проживающего на территориях, подконтрольных украинским властям, в возрасте от 18 лет. Исследование проходило в 35 населенных пунктах. Ошибка репрезентативности для исследуемого региона в целом, без учета дизайн-эффекта, составляет ±2,9% (при доверительно вероятности 0,95).

Ответы на вопросы показали, что в Донбассе по-прежнему остаются сильными антиукраинские настроения, а население в основном поддерживает пророссийских политиков, которые критикуют руководство страны, и обещают украинцам мир любой ценой.

Так, на вопрос о том, удовлетворены ли жители региона развитием внутренней ситуации в стране, лишь 2% опрошенных ответили положительно. Еще 10% затруднились ответить. А почти 88% заявили, что не удовлетворены происходящим.

На вопрос о том, какой путь развития более предпочтителен для Украины, большинство респондентов ответили, что страна должна в первую очередь опираться на собственные силы и укреплять независимость. 26% указали, что Украина должна развиваться в союзе с другими странами СНГ, 17,7% заявили, что для страны более предпочтительно ориентироваться на Евросоюз.

Еще 11% опрошенных высказали мнение, что разные регионы страны должны выбирать свой путь развития.

После начала войны главным страхом для жителей Донбасса стала война. 79% опрошенных заявили, что больше всего боятся военных действий в месте их проживания. Таким образом, не смотря на сохранившиеся симпатии к РФ, абсолютное большинство жителей Донбасса боится российских танков и «зеленых человечков» не ждет.

В остальном, опасения людей связаны в основном с ухудшением экономической ситуации в регионе: 74% опасаются роста цен, 62% - безработицы, 59% - невыплаты пенсий и зарплат, 51,5% - остановки предприятий. По этим показателям можно определить, насколько реально в Донбассе хотят дальнейшего расширения ДНР и ЛНР, где, как известно, остро стоят все перечисленные выше проблемы.

Также стоит обратить внимание на то, что 24,4% опрошенных боятся распада Украины.

На вопрос о том, как на качество жизни в Донбассе повлияла АТО, 46,7% опрошенных заявили, что АТО стало основным фактором ухудшения их материального положения. Еще 35,6% назвали этот фактор существенным, но не основным. При этом около 10% опрошенных заявили, что АТО вообще никак не повлияло на их материальное положение, либо повлияло в положительную сторону.

В целом же свое материальное положение жители Донбасса считают достаточно низким.

45,4% опрошенных заявили, что денег им хватает только на продукты питания. 38,1% рассказали что хватает в целом на проживание, и лишь около 1,5% опрошенных заявили, что живут в достатке и имеют возможность делать сбережения.

Интересны данные о распространенности в Донбассе интернета. 64,3% опрошенных рассказали, что пользуются интернетом дома, еще 16,4% заявили, что заходят в интернет на работе, а 23,4% респондентов заявили, что не пользуются интернетом вообще и не имеют в этом никакой потребности.

Достаточно предсказуемыми оказались ответы на вопрос об отношении к блокаде оккупированных территорий. 67% опрошенных заявили, что в той или иной степени не поддерживают ее. Еще 22,3% затруднились ответить. И около 10% в той или иной степени поддержали прекращение товарооборота с ОРДЛО.

Довольно любопытными оказались ответы, связанные с политическими пристрастиями населения.

Так, почти 100% опрошенных заявили, что в той или иной степени интересуются политикой.

При этом, более 50% заявили что Донбассу сегодня нужна новая политическая сила, которая смогла бы представлять регион на всеукраинском уровне.

На вопрос о том, кто должен нести ответственность за развязывание военного конфликта на востоке Украины, 39,5% ответили, что вина за это лежит на нынешней украинской власти. При этом, 21,6% опрошенных ответили, что винят в развязывании военных действий старое руководство страны, а 20% посчитали виновными активистов Евромайдана.

Еще 13,5% считают, что конфликт разожгли внешние силы. 7,7% обвинили в этом местную власть, подконтрольную Партии регионов, а 5,5% - пророссийских активистов. Таким образом, очевидно, что большая часть жителей региона вполне разделяет тезисы российской пропаганды о том, что в Украине идет «гражданская война» и вполне солидарна в своих взглядах на события 2014 года со сторонниками ЛДНР. Однако при этом, как показали ответы, опубликованные выше, люди боятся тех негативных экономических факторов, которые несут с собой сепаратисты и в целом опасаются повторения «русской весны».

На вопрос о том, что должно делать государство для прекращения конфликта на Донбассе, большинство респондентов (36,2%) ответило, что договариваться с боевиками необходимо любой ценой, и если это необходимо, следует соглашаться на федерализацию или даже конфедерализацию Украины.

Еще около 30% опрошенных ответить затруднились. 11,4% выступили за особый статус для ОРДЛО. 16,2% выступили за полную изоляцию оккупированных территорий. А 1,8% считают, что захваченные территории необходимо вернуть военным путем.

Не удивительно, что зная о таких настроениях населения востока страны, политические силы, ориентированные на электорат этих областей, в первую очередь обещают своим избирателям мир даже ценой сдачи национальных интересов...

В то же время, самым оптимальным вариантом политического будущего ЛДНР люди назвали возвращение этих регионов в состав Украины на тех же условиях, что и до войны. Такой вариант назвали 38,2% опрошенных. Еще около 31% посчитали, что эти территории должны вернуться в состав Украины, но получить больше автономии и свободы. 5% выступили за признание ЛНР и ДНР в качестве независимых государств. 2,8% высказались за вхождение этих территорий в состав России.

Еще около 22% опрошенных ответить затруднились

Любопытны также ответы на вопрос о самоидентификации. Большинство жителей Донбасса заявили, что считают себя прежде всего гражданами Украины. Такой ответ дали 60,5% опрошенных. Еще 15% респондентов заявили, что в первую очередь являются жителями своего региона. А 6% опрошенных считают себя гражданами бывшего СССР.

В том случае, если в ближайшее время состоятся досрочные выборы в Верховную Раду, жители Донбасса готовы голосовать в первую очередь за пророссийские партии. Причем, сюрпризом тут стало падение рейтинга Оппозиционного блока и резкий рост популярности партии Вадима Рабиновича, которая возглавила рейтинг в Донецкой и Луганской областях.

Так, за последнюю готовы голосовать 8,7% из общего массива опрошенных. За Оппоблок готовы отдать свои голоса 6.2%. На третьем месте с большим отставанием от двух первых идут радикальная партия Олега Ляшко и «Батькивщина» ( у обоих 2,9%). Следом за ними — Блок Петра Порошенко с уровнем поддержи в 2,5%.

Следует подчеркнуть, что в данном случае низкие цифры объясняются тем, что данные подаются в проценте от всего массива опрошенных. Если же отбросить тех, кто заявили, что не будут участвовать в выборах, то цифры поддержки у всех будут выше.

Среди кандидатов, за которых жители региона готовы отдавать свои голоса на ближайших президентских выборах, первые три строчки также предсказуемо занимают лидеры пророссийских сил. Возглавил рейтинг Евгений Мураев, за которого готовы отдать свои голоса 5,9% жителей Донбасса (от общего числа опрошенных). За ним с рейтингом 5,4% идет его соратник по партии «За життя» Вадим Рабинович. На третьем месте с рейтингом 4,7% лидер Оппоблока Юрий Бойко.

Четвертое место с рейтингом 3,8% занял Олег Ляшко. Следом за ним неожиданно расположился лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук с рейтингом 3%. Далее позиции в рейтинге занимают Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Андрей Садовый.

А вот Надежда Савченко, которая в последнее время явно старается работать на электорат южных и восточных областей, имеет поддержку всего 1% опрошенных.

Таким образом, можно констатировать, что отсутствие эффективной и четкой государственной политики в отношении освобожденных территорий, привело к тому, что социально-политическая ситуация там в целом возвращается к состоянию 2013 года.

По-прежнему, наибольшей популярностью пользуются осколки бывшей Партии регионов, которая распалась на несколько политических проектов, а тезисы российской пропаганды крепко сидят в сознании украинских граждан.

В то же время результаты опроса показывают, что в обществе существует довольно высокий запрос на новую политическую силу, а также высокий уровень недовольства старыми политиками.

Джерело: блог Дениса Казанського

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