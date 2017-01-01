Прем'єрська кампанія стартувала. Аваков і Турчинов рвуться до влади

Кость Бондаренко Політолог

Кость Бондаренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

Поки що на порядку денному стоїть питання зміни уряду

Крім всього того, що відбувається у стосунках України із зовнішнім світом, є ще і внутрішня політика. І відповідно те, що стосується блокади непідконтрольних Україні територій, то я тут бачу виключно боротьбу за владу в Україні, боротьбу за прем'єрство і відповідно початок прем'єрської кампанії. Це все йде від людей, які продавили це рішення про блокаду Донбасу – Турчинова і Авакова. Сьогодні саме вони починають тиснути і на президента, і на інших, і на інші гілки влади, щоб приймалися такі рішення, які говорять про те, що треба наводити порядок. Їх не цікавить те, що блокада Донбасу суперечить Мінським домовленостям, що це викликає протест з боку партнерів України. Зокрема, вже висловили своє невдоволення і ЄС, і США.

Взагалі нині рішення, які пропонуються владою, демонструють, що ведеться така кампанія, і Україна виглядає так: ми нікого взагалі не слухаємо і будемо діяти так, як ми вважаємо за потрібне.

І квотування відволікає від дуже важливих проблем. А з іншого боку – квоти це створення відповідного поля, щоб розпочати новий перерозподіл телевізійного ринку. А окрім того, зрозуміло, що у цілого ряду телеканалів є достатньо серйозна частка російськомовного контенту. Тому перебудувати цю сітку буде дуже важко. У нашій ситуації це створює додаткове напруження. Також таким чином хочуть позбавити російськомовне населення України будь-якого бажання дивитися українські телеканали. Бо є значна частина людей, які сприймають новини тільки російською мовою, що створювало популярність для тих чи інших телеканалів. Так чи інакше розмивається поле, і відповідно, створюється негативний пресинг на російськомовну частину населення.

Це все показники реалій внутрішньополітичної ситуації зараз в країні. Поки що на порядку денному стоїть питання зміни уряду, якщо це вдасться, то тоді ми зможемо говорити про перевибори до Ради. На середину травня цілком можливо, що можемо їх очікувати. А поки «партія війни», яструби, рветься зараз до влади.

Джерело: Апостроф

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