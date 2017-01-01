Нова візитка Яроша, або як Путін намагається позбутися статусу бандита

Костянтин Боровой Російський політик

Костянтин Боровой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Владислав Содель

РФ почала підготовку до зміни ставлення до ситуації в Україні з боку ЄС і США

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Я думаю, что приближается время, когда будет решаться ситуация с Востоком Украины и Крымом. Понятно, что вскоре будет поднят вопрос о переговорах по теме соблюдения международных соглашений. Путин очень хочет сейчас любых переговоров с Трампом, да и любых международных переговоров. Во-первых, ему нужен статус переговорщика, лидера. Сейчас он у него ужасный – статус просто бандита, который занимается и кибертаками, и разными провокациями и в Сирии, и в Украине. Ему нужно немного скорректировать этот статус, но, видимо, самый простой способ это сделать для него – опять поднять эту тему о фашистах, которые якобы пришли к власти в Киеве. Во-вторых, понятно, что российские спецслужбы участвуют в политическом процессе в Украине, и они пытаются влиять на радикальные группы также и в Сербии, во Франции, Венгрии, Греции. Именно такая деятельность представляет наибольший интерес для спецслужб. Вмешательство же посредством пропаганды - довольно сильный рычаг воздействия на общество, на информационную среду. Не странно, что они действуют вот таким способом. Действовать через какие-то адекватные политические структуры россиянам очень сложно. Поэтому они пытаются влиять чрез пропаганду, продавливая два существенных момента: наново поднимая тему радикалов в украинской политике и, пытаясь еще раз доказать или показать, что власть в Киеве не вполне легитимна, что является основной составляющей пропагандистской кампании.

Да, появление снова темы о «визитке Яроша», показывает, что пропагандистская кампания РФ, ее установки, всегда чуть-чуть абсурдны. Они не основываются на реальных фактах, они основываются на главном тезисе, который им нужно доказать. Сейчас, видимо, это возобновление той составляющей пропагандистской кампании, которая утверждает, что в Киеве не легитимная власть, радикалы, и им нужно это все связать как-то «Правый сектор» с Порошенко, с Радой, правительством. Это пропаганда, в которой искать логики не нужно и бесполезно. Вот совсем недавно было решение суда российского о том, что нынешняя власть в Украине не легитимно пришла к власти в результате переворота. Все эти моменты свидетельствуют о том, я думаю, что идет пропагандистская подготовка к этапу переговоров по поводу Крыма и Востока Украины.

Других способов донести свой тезис о нелигитимности украинской власти у Путина в будущих переговорах с Трампом или ЕС, кроме как посредством пропаганды, нет. Никаких других доказательств они в Кремле придумать не могут, значит они будут действовать таким примитивным способом, продавливая свою линию.

Безусловно, особенность воздействия пропагандистской кампании РФ состоит в том, что она направленна в первую очередь на внутренний рынок, на граждан России. Однако через МИД РФ, через внешние пропагандистские каналы как RT, Sputnik, она транслируется и на Запад, как доказательство их позиции, аргумента о том, что «сепаратисты» в Донбассе якобы противостоят нелегитимной украинской власти. А вот, когда какие-то из этих позиций транслирует Сергей Лавров, они приобретают немного другой оттенок – оттенок концепции, у которой есть доказательства. Лавров не будет называть Порошенко фашистом, но говорить о легитимности он может, упоминая доказательства, которые у него есть.

Поскольку сейчас идет подготовка к смене отношений к ситуации в Украине со стороны ЕС и США, пропагандистской «машине» нужны подтверждающие факты. Им нужна «новая визитка Яроша», а не трехгодичной давности. Но обращать внимание на эту ее новую затею не стоит, ведь откровенно лживая пропаганда РФ рассчитана на очень некритически мыслящих россиян, а на Запад это не произведет никакого впечатления.

Джерело: Апостроф

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