Перемикав телеканали всю новорічну ніч: навала «русского мира»
- 3 Сiчня, 23:06
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Розсилка
Україна воює. В Новий рік входимо з впевненістю в Перемозі.
Ми вистояли і вистоїмо. Всупереч агресорам. Помалу, із скрипом і втратами. Але тут головне напрямок руху.
Як в анекдоті:
- До Талліна далеко?
- Ні.
- То можна на вашого воза сісти? Підвезете?
- Сідай.
- Ми вже дві години їдемо, а до Талліна ще не доїхали! Я ж питав чи до Талліна далеко?
- Тепер далеко.
Кожен місяць, день, кожна година, прожита без «русского міра» віддаляє нас від окупації. Військової і духовної.
Причому духовна окупація страшніша і підступніша. Саме вона породжує сепаратизм, коллаборацію і ненависть до українців і України.
Проживши такий важкий рік, рік боротьби і війни, рік, в якому гинули наші воїни - захисники, надіявся, що щось змінилося на краще хоча б в тій сфері, яку найпотрібніше змінити. Маю на увазі найперше телебачення, бо воно найбільше впливає на свідомість народу і є найсильнішою зброєю в цій війні.
Перемикав телеканали весь вечір і всю новорічну ніч.
Гавно кацапське. Стало гірше ніж при бандюковичу. Україна зникла з телебачення зовсім.
Очевидно, що запущений новий проект окупації, так звана «друга хвиля». Проект по побудові неукраїнської України. Суцільні русскоязичні передачі і шоу, в яких українська мова звучить виключно для означення якихось придурків чи ідіотів. Повитягали з нафталіну всяких кацапських ідолів і решту гавна. Ніби не існує в природі такого явища як переклад і дублювання.
Як ви хочете мати захисників України, якщо виховуєте дітей на російських мульфільмах і попсі?
Окрема тема - «гумор». Вас не тягне блювати від суцільної «кварталізації» українського інформаційного простору? Спочатку ніби і нічого, а далі стає противно.
Невже немає українців в Україні, щоб поспіль транслювати це лайно? І день і ніч?
У нас війна, дебіли, не забули?
Де передачі про наших бійців? Де поздоровлення? Де репортажі про них?
Суцільне російське гавно і переспіви російського гавна.
Не змогли захопити танками і градами,то захоплюють телевізором і газетами.
Ви бачили скільки дебілів хапають зранку БЕЗКОШТОВНУ російськомовну і російськодушну газету «Вєсті»? Скажіть мені, чи буває щось безкоштовне? Правильно. І саме там.
В тисячі разів збільшився за рік психологічний тиск на українців: «Ми, русскоязичниє житєлі, всє патріоти і защітніки Украіни! Какоє ви імєєтє право нам навязивать вашу сєльськую мову?! Ідітє в пєнь с вашей украінской Украіной! Нє за то ми виходілі на Майдан і гнілі в окопах, шоби ви,проклятиє нацикі, навязивалі нам ваш нєдоязик!» - це коротенький синопсис (зміст) аргументації. Причому агресивної . Недарма корінь однаковий - агресія. І тут в радісному екстазі сплітаються, як не печально, «русскозичні патріоти» і сепаратистські ополченці Лугандону. Але це «сплетіння» ясно показує на нашу зброю захисту - українську мову і культуру.
І саме на неї і спрямоваий новий «удар русскіх богов». Небезпечний тим, що повзучий і замаскований.
Я щойно повернувся із Чехії, Польщі і Австрії - там чомусь не транслюють русскоязичного коміка всіх часів і народів і не збиткуються із чехів, поляків і австрійців і не зображають їх унтерменшами.
Може саме тому там і немає війни?
І не треба розказувати про те, що «не хочеш - не дивися, або перемкни на інтернет».
Я то не дивлюся. Але 90 % народу споживає те лайно. А ми дивуємося на невмирущий «совок» в Україні і на сепаратистські антиукраїнські мітинги.
Джерело: site.ua