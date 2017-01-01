Перемикав телеканали всю новорічну ніч: навала «русского мира»

Сашко Лірник Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

Сашко Лірник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна воює. В Новий рік входимо з впевненістю в Перемозі.

Ми вистояли і вистоїмо. Всупереч агресорам. Помалу, із скрипом і втратами. Але тут головне напрямок руху.

Як в анекдоті:

- До Талліна далеко?

- Ні.

- То можна на вашого воза сісти? Підвезете?

- Сідай.

- Ми вже дві години їдемо, а до Талліна ще не доїхали! Я ж питав чи до Талліна далеко?

- Тепер далеко.

Кожен місяць, день, кожна година, прожита без «русского міра» віддаляє нас від окупації. Військової і духовної.

Причому духовна окупація страшніша і підступніша. Саме вона породжує сепаратизм, коллаборацію і ненависть до українців і України.

Проживши такий важкий рік, рік боротьби і війни, рік, в якому гинули наші воїни - захисники, надіявся, що щось змінилося на краще хоча б в тій сфері, яку найпотрібніше змінити. Маю на увазі найперше телебачення, бо воно найбільше впливає на свідомість народу і є найсильнішою зброєю в цій війні.

Перемикав телеканали весь вечір і всю новорічну ніч.

Гавно кацапське. Стало гірше ніж при бандюковичу. Україна зникла з телебачення зовсім.

Очевидно, що запущений новий проект окупації, так звана «друга хвиля». Проект по побудові неукраїнської України. Суцільні русскоязичні передачі і шоу, в яких українська мова звучить виключно для означення якихось придурків чи ідіотів. Повитягали з нафталіну всяких кацапських ідолів і решту гавна. Ніби не існує в природі такого явища як переклад і дублювання.

Як ви хочете мати захисників України, якщо виховуєте дітей на російських мульфільмах і попсі?

Окрема тема - «гумор». Вас не тягне блювати від суцільної «кварталізації» українського інформаційного простору? Спочатку ніби і нічого, а далі стає противно.

Невже немає українців в Україні, щоб поспіль транслювати це лайно? І день і ніч?

У нас війна, дебіли, не забули?

Де передачі про наших бійців? Де поздоровлення? Де репортажі про них?

Суцільне російське гавно і переспіви російського гавна.

Не змогли захопити танками і градами,то захоплюють телевізором і газетами.

Ви бачили скільки дебілів хапають зранку БЕЗКОШТОВНУ російськомовну і російськодушну газету «Вєсті»? Скажіть мені, чи буває щось безкоштовне? Правильно. І саме там.

В тисячі разів збільшився за рік психологічний тиск на українців: «Ми, русскоязичниє житєлі, всє патріоти і защітніки Украіни! Какоє ви імєєтє право нам навязивать вашу сєльськую мову?! Ідітє в пєнь с вашей украінской Украіной! Нє за то ми виходілі на Майдан і гнілі в окопах, шоби ви,проклятиє нацикі, навязивалі нам ваш нєдоязик!» - це коротенький синопсис (зміст) аргументації. Причому агресивної . Недарма корінь однаковий - агресія. І тут в радісному екстазі сплітаються, як не печально, «русскозичні патріоти» і сепаратистські ополченці Лугандону. Але це «сплетіння» ясно показує на нашу зброю захисту - українську мову і культуру.

І саме на неї і спрямоваий новий «удар русскіх богов». Небезпечний тим, що повзучий і замаскований.

Я щойно повернувся із Чехії, Польщі і Австрії - там чомусь не транслюють русскоязичного коміка всіх часів і народів і не збиткуються із чехів, поляків і австрійців і не зображають їх унтерменшами.

Може саме тому там і немає війни?

І не треба розказувати про те, що «не хочеш - не дивися, або перемкни на інтернет».

Я то не дивлюся. Але 90 % народу споживає те лайно. А ми дивуємося на невмирущий «совок» в Україні і на сепаратистські антиукраїнські мітинги.

Джерело: site.ua

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