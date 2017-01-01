Мирослав Маринович Правозахисник

Мирослав Маринович

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: wartime.org.ua

Американські експерти вважають, що загроза виникнення збройних конфліктів у світі протягом наступних п'яти років зросте до максимальних показників після закінчення «холодної війни»

Це вкотре підтверджує одвічну людську психологію: спершу настає втома від війни, а потім – втома від миру. Після останнього всередині людського суспільства починають діяти дивні процеси: люди починають прагнути твердої руки і рішучих дій, адже вони відчувають виснаження від бюрократії, відтак хочуть змінити все одним ударом.

В результаті ми маємо те, що маємо: зараз ми стоїмо перед дуже великою загрозою, тому я згоден із думкою американських експертів, які нині попереджають нас щодо загрози Третьої світової війни.

Я розумію, що нині західний світ вбачає головну небезпеку у тероризмі. Зокрема, тероризмі, джерелом якого є мусульманський світ. Однак я особисто бачу іншу глобальну загрозу – путінську Росію. Гадаю, скоро світ дізнається, якою мірою мусульманський тероризм був маніпульований Росією.

Якщо свого часу КГБ у Радянському Союзі могла маніпулювати бандерівськими організаціями в діаспорі (могло посилати своїм агентів і провокувати на певні дії), то чому цього може не бути при нинішніх комунікативних можливостях та технологіях?

Прогноз щодо можливої Третьої світової можна проаналізувати й з іншого боку: досі ми мали прогнозованих політиків. Так, вони не були святі, але їх кроки можна було передбачити. Нещодавно ми могли чітко сказати, чого очікувати від Джорджа Буша чи Ангели Меркель. Сьогодні ж до влади (принаймні у двох країнах такого глобального виміру) в Росії та Америці прийшли так звані альфа-самці. Це люди, які не хочуть грати за правилами, навпаки – вони отримують задоволення від порушення усіх правил.

Все це означає наступне: зараз світ входить у період великої турбулентності. Це не обов’язково має бути світова війна (дай Боже, щоб людям виставило розуму зупинитися), але з історичного досвіду ми знаємо, що заклики до стримання тоді, коли в людей уже вселився біс, не діють. А тому ситуація, яка нині складається у світі не на жарт тривожна.

Джерело: Обозреватель

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