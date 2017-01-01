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    Думки вголос

    Спершу настає втома від війни, а потім – втома від миру

    • Мирослав Маринович

      Правозахисник

    • Вчора, 16:56
    • Розсилка
    Фото: wartime.org.ua

    Американські експерти вважають, що загроза виникнення збройних конфліктів у світі протягом наступних п'яти років зросте до максимальних показників після закінчення «холодної війни»

    Це вкотре підтверджує одвічну людську психологію: спершу настає втома від війни, а потім – втома від миру. Після останнього всередині людського суспільства починають діяти дивні процеси: люди починають прагнути твердої руки і рішучих дій, адже вони відчувають виснаження від бюрократії, відтак хочуть змінити все одним ударом.

    В результаті ми маємо те, що маємо: зараз ми стоїмо перед дуже великою загрозою, тому я згоден із думкою американських експертів, які нині попереджають нас щодо загрози Третьої світової війни.

    Я розумію, що нині західний світ вбачає головну небезпеку у тероризмі. Зокрема, тероризмі, джерелом якого є мусульманський світ. Однак я особисто бачу іншу глобальну загрозу – путінську Росію. Гадаю, скоро світ дізнається, якою мірою мусульманський тероризм був маніпульований Росією.

    Якщо свого часу КГБ у Радянському Союзі могла маніпулювати бандерівськими організаціями в діаспорі (могло посилати своїм агентів і провокувати на певні дії), то чому цього може не бути при нинішніх комунікативних можливостях та технологіях?

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    Прогноз щодо можливої Третьої світової можна проаналізувати й з іншого боку: досі ми мали прогнозованих політиків. Так, вони не були святі, але їх кроки можна було передбачити. Нещодавно ми могли чітко сказати, чого очікувати від Джорджа Буша чи Ангели Меркель. Сьогодні ж до влади (принаймні у двох країнах такого глобального виміру) в Росії та Америці прийшли так звані альфа-самці. Це люди, які не хочуть грати за правилами, навпаки – вони отримують задоволення від порушення усіх правил.

    Все це означає наступне: зараз світ входить у період великої турбулентності. Це не обов’язково має бути світова війна (дай Боже, щоб людям виставило розуму зупинитися), але з історичного досвіду ми знаємо, що заклики до стримання тоді, коли в людей уже вселився біс, не діють. А тому ситуація, яка нині складається у світі не на жарт тривожна.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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