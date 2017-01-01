  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ніна Южаніна
    Думки вголос

    Головне досягнення президента за три роки - Україна нарешті навчилася жити власним розумом

    • Ніна Южаніна

      Народний депутат

    • Сьогодні, 05:53
    • Розсилка
    Президент України Петро Порошенко
    Фото: Станіслав Груздєв / Главком
    Президент України Петро Порошенко

    25 травня 2014 року на позачергових виборах Президентом України був обраний Петро Порошенко.

    Складно уявити іншу людину, яка б узяла на себе відповідальність відвести пограбовану і змушену воювати країну від точки неповернення і досягнути не такого швидкого, як хотілося б, але вже сталого розвитку.

    Нарешті реформи не декларуються — реформи здійснюються, і свідченням їх результативності є, в тому числі, запровадження безвізового режиму з ЄС, підтримка України міжнародними донорами.

    Про всі зміни, відчутні для кожної родини і громадянина, згадувати не буду — лише ті, про які вважаю себе компетентною говорити: це і наведення ладу в податковій сфері, і оздоровлення фінансової системи, і поступове підвищення соціальних стандартів. Тим, хто, можливо, заперечить останню тезу, радила б пам'ятати, що саме колишня влада заморозила так звану соціалку.

    Загалом іноді корисно освіжити пам'ять. На нещодавній прес-конференції Президент зазначив, що чи не найбільшим досягненням України нинішньої є свобода слова, і це незаперечний факт. Якби хтось із критиканів спробував «підняти голову» чи принаймні заявити вголос, що щось пішло не так, у 2010—2013 роках, відразу був би засунутий на задвірки публічного життя. А зараз і критика є, і Президент до неї дослухається, не боючись визнавати і виправляти помилки, не припускатися яких — означає нічого не робити.

    Читайте також

    Чи бувають реформи миттєвими? Ні, адже вони наражаються на спротив заскорузлої бюрократичної машини і нашу одвічну ментальну ваду — все має змінитися тут і зараз, але моя хата скраю.

    Чи змінює влада людину? Звичайно: додає сивини, робить голос твердішим, а дії — більш рішучими. Це про Президента.

    А головне досягнення за ці три роки, як на мене, полягає в тому, що Україна нарешті навчилася жити власним розумом, без підказок колишніх «з-за порєбріка», а українці чітко знають ціну власному патріотизму.

    Джерело: блог Ніни Южаніной

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Петро Порошенко безвізовий режим ЄС Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ