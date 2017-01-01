Головне досягнення президента за три роки - Україна нарешті навчилася жити власним розумом

Ніна Южаніна Народний депутат

Ніна Южаніна

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв / Главком Президент України Петро Порошенко

25 травня 2014 року на позачергових виборах Президентом України був обраний Петро Порошенко.

Складно уявити іншу людину, яка б узяла на себе відповідальність відвести пограбовану і змушену воювати країну від точки неповернення і досягнути не такого швидкого, як хотілося б, але вже сталого розвитку.

Нарешті реформи не декларуються — реформи здійснюються, і свідченням їх результативності є, в тому числі, запровадження безвізового режиму з ЄС, підтримка України міжнародними донорами.

Про всі зміни, відчутні для кожної родини і громадянина, згадувати не буду — лише ті, про які вважаю себе компетентною говорити: це і наведення ладу в податковій сфері, і оздоровлення фінансової системи, і поступове підвищення соціальних стандартів. Тим, хто, можливо, заперечить останню тезу, радила б пам'ятати, що саме колишня влада заморозила так звану соціалку.

Загалом іноді корисно освіжити пам'ять. На нещодавній прес-конференції Президент зазначив, що чи не найбільшим досягненням України нинішньої є свобода слова, і це незаперечний факт. Якби хтось із критиканів спробував «підняти голову» чи принаймні заявити вголос, що щось пішло не так, у 2010—2013 роках, відразу був би засунутий на задвірки публічного життя. А зараз і критика є, і Президент до неї дослухається, не боючись визнавати і виправляти помилки, не припускатися яких — означає нічого не робити.

Чи бувають реформи миттєвими? Ні, адже вони наражаються на спротив заскорузлої бюрократичної машини і нашу одвічну ментальну ваду — все має змінитися тут і зараз, але моя хата скраю.

Чи змінює влада людину? Звичайно: додає сивини, робить голос твердішим, а дії — більш рішучими. Це про Президента.

А головне досягнення за ці три роки, як на мене, полягає в тому, що Україна нарешті навчилася жити власним розумом, без підказок колишніх «з-за порєбріка», а українці чітко знають ціну власному патріотизму.

Джерело: блог Ніни Южаніной

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