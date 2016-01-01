Авіакатастрофа російського Ту-154: комісія назвала причину падіння

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За словами російського чиновника, на борту літака позаштатно спрацювала техніка

Комісія назвала технічну несправність причиною катастрофи Ту-154.

Про це повідомив глава Мінтрансу Росії Максим Соколов, який очолює урядову комісію з розслідування катастрофи Ту-154 Міноборони, передаються російські ЗМІ.

За його словами, на борту літака, очевидно, позаштатно спрацювала техніка.

«Літак при ударі об водну поверхню і, в подальшому, об дно Чорного моря практично повністю зруйнувався, що, звичайно ж, ускладнило проведення пошукової операції», - додав він.

Соколов також закликав утриматися від поширення будь-яких версій щодо катастрофи Ту-154 до остаточного оголошення результатів роботи комісії.

У Міноборони заявили, що остаточні висновки з причин катастрофи літака будуть зроблені не раніше, ніж через 30 діб.

Нагадаємо, третій бортовий самописець російського літака Ту-154, що зазнав катастрофи, виявився зруйнованим.

Раніше повідомлялося, що на поверхню підняли 19 тіл загиблих у катастрофі.

Крім того всі основні фрагменти літака підняли на поверхню.

Як повідомили у ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.