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    Авіакатастрофа російського Ту-154: комісія назвала причину падіння

    • 29 Грудня, 12:51
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    За словами російського чиновника, на борту літака позаштатно спрацювала техніка

    Комісія назвала технічну несправність причиною катастрофи Ту-154.

    Про це повідомив глава Мінтрансу Росії Максим Соколов, який очолює урядову комісію з розслідування катастрофи Ту-154 Міноборони, передаються російські ЗМІ.

    За його словами, на борту літака, очевидно, позаштатно спрацювала техніка. 

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    «Літак при ударі об водну поверхню і, в подальшому, об дно Чорного моря практично повністю зруйнувався, що, звичайно ж, ускладнило проведення пошукової операції», - додав він.

    Соколов також закликав утриматися від поширення будь-яких версій щодо катастрофи Ту-154 до остаточного оголошення результатів роботи комісії.

    У Міноборони заявили, що остаточні висновки з причин катастрофи літака будуть зроблені не раніше, ніж через 30 діб.

    Нагадаємо, третій бортовий самописець російського літака Ту-154, що зазнав катастрофи, виявився зруйнованим. 

    Раніше повідомлялося, що на поверхню підняли 19 тіл загиблих у катастрофі. 

    Крім того всі основні фрагменти літака підняли на поверхню.

    Як повідомили у ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність

    Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

    Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

    Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

    У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

    У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.

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