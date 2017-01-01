Чому Україна має зупинити пенсійний туризм на Донбасі

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пенсіонери в ДНР

Україні потрібно вчитися ефективно використовувати ті інструменти гібридної війни, які є в нашому розпорядженні

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Украина наконец-то начала закручивать гайки для пенсионного туризма с ДЛНР. Не сказать, чтобы правила получения пенсий усложняются очень сильно, но уже начали делать хоть что-то.

Украине для того, чтобы поставить раком всю ДЛНР, достаточно просто НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ на 2-3 месяца приостановить пенсионный туризм. Этого будет достаточно, чтобы обменять всех наших пленных и заткнуть рот Захарченко и прочим клоунам. Им будет не до взятия Киева и Лондона, им придется воевать с миллионом пенсионеров, которые за пенсии порвут в клочья любую Новороссию.

Если бы Украина заморозила выплату пенсий сразу после атаки на Дебальцево и заявила, что возобновит выплату пенсий только после окончания войны, поддержка ДЛНР за эти два года упала бы до нуля. И это не красивые слова, а реальность ДЛНР и гибридно-информационной войны! Мы думаем, как обменять наших пленных и прекратить обстрелы наших солдат? У меня есть хороший рецепт – заморозить выплату пенсий и через 2-3 месяца обстрелы прекратятся, а наши солдаты вернутся домой. Украине нужно учиться эффективно использовать те инструменты гибридной войны, которые есть в нашем распоряжении. Не надо пытаться быть святее Папы Римского и ценой жизни наших солдат доказывать всему миру, какие мы добрые и пушистые.

Джерело: блог Олексія Заводюка

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