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    Думки вголос

    Чому Україна має зупинити пенсійний туризм на Донбасі

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 12:38
    • Розсилка
    Пенсіонери в ДНР
    Пенсіонери в ДНР

    Україні потрібно вчитися ефективно використовувати ті інструменти гібридної війни, які є в нашому розпорядженні

    Мовою оригіналу

    Украина наконец-то начала закручивать гайки для пенсионного туризма с ДЛНР. Не сказать, чтобы правила получения пенсий усложняются очень сильно, но уже начали делать хоть что-то.

    Украине для того, чтобы поставить раком всю ДЛНР, достаточно просто НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ на 2-3 месяца приостановить пенсионный туризм. Этого будет достаточно, чтобы обменять всех наших пленных и заткнуть рот Захарченко и прочим клоунам. Им будет не до взятия Киева и Лондона, им придется воевать с миллионом пенсионеров, которые за пенсии порвут в клочья любую Новороссию.

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    Если бы Украина заморозила выплату пенсий сразу после атаки на Дебальцево и заявила, что возобновит выплату пенсий только после окончания войны, поддержка ДЛНР за эти два года упала бы до нуля. И это не красивые слова, а реальность ДЛНР и гибридно-информационной войны!

    Мы думаем, как обменять наших пленных и прекратить обстрелы наших солдат? У меня есть хороший рецепт – заморозить выплату пенсий и через 2-3 месяца обстрелы прекратятся, а наши солдаты вернутся домой.

    Украине нужно учиться эффективно использовать те инструменты гибридной войны, которые есть в нашем распоряжении. Не надо пытаться быть святее Папы Римского и ценой жизни наших солдат доказывать всему миру, какие мы добрые и пушистые.

    Джерело: блог Олексія Заводюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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