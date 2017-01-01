Якщо Росія «заморозить» ситуацію в «Л/ДНР», їй доведеться годувати мешканців цих територій - російський публіцист

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Журналіст передбачає, європейські політики можуть скасовувати секторальні санкції проти Росії, але в обмін на гарантію 100% -ної заморозки ситуації в «Л/ДНР»

Найближчим часом Росія може почати активно «заморожувати» конфлікт на Донбасі, на що погодиться і Європейський Союз, і НАТО. Таку думку висловив російський публіцист Леонід Радзіховський, пише Online.ua.

«Думаю, Євросоюз легко погодиться на нейтральний статус України. Це і так є. В НАТО не раз пояснювали, що Альянс не має наміру приймати Україну до свого складу. Вступ до ЄС? Євросоюз тисячу разів казав, що так питання не стоїть», - зазначив він.

При цьому публіцист підкреслив, що якби українське керівництво саме відмовилося від «Л/ДНР», то Європа б аплодувала. «Але українське керівництво на це ніколи не піде. Тому там буде підвішена ситуація. Згвалтувати Україну, перестати їй допомагати, щоб Київ прийняв всі бажання Кремля - на це ЄС не піде. Змушувати України віддати Донбас - теж не варіант. Змусити Порошенко вони ще зможуть, а як змусити 40-мільйонну країну? Такий сценарій для України означатиме хаос і дестабілізацію. Це Європі треба? Ні», - зазначив він.

Крім того, Радзіховський передбачає, європейські політики можуть скасовувати секторальні санкції проти Росії, але в обмін на гарантію 100% -ної заморозки ситуації. «Тобто жодного пострілу, «Л/ДНР» перетворюється на Придністров'я, Росія їх годує. Секторальні санкції можуть зняти, але в обмін на символічні поступки з боку Путіна. Ймовірно, Кремль на це піде. Так можна жити, Молдова вже 20 років жив», - резюмував журналіст.

Нагадаємо, раніше український олігарх Віктор Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну.

Напередодні Дональд Трамп провів першу велику прес-конференціюпісля обрання його президентом США. Зокрема, Трамп пообіцяв бути не менш жорстким до Росії, ніж Клінтон.

Як повідомлялось, незважаючи на критичну економічну ситуацію, Кремль продовжує виділяти величезні кошти на гібридну війну. Так, торік таємні видатки з федерального бюджету Росії зросли до 800 млрд рублів. Як відомо, більша частина видатків цієї категорії йде на фінансування армії. Крім того, у Путіна виділять понад мільярд рублів на поширення пропаганди у Франції. Тим часом російське населення дедалі більше відчуває брак коштів. Разом із тим, як свідчать останні соцопитування, саме населення РФ часто не помічає погіршення.