Росія перетворюється на засніжену Африку

Росія - країна, яка крім нафти, газу і понтів нічого більше не виробляє

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Газпром посчитал убытки и прослезился. Роснефть аналогично.

Пока мир на всех парах движется к новым технология, где нефти и газа в таких количествах и по такой цене будет не нужно, россияне, с только им присущим упорством, доказывают, что Земля квадратная, а пуп этой земли сидит в Кремле.

Россия страна, которая кроме нефти, газа и пантов ничего не производит. Оружие, после потери Украины, она теперь тоже не производит. И в космос скоро будет летать как в Северной Корее, только по телевизору.

Лет через 20 Россия станет второй Африкой, только в снегу. Россию будет всем жалко, но она будет нафиг никому не нужна. Туда будут ездить на экскурсии, чтобы попить водки, сделать селфи с балалайкой и покормить с руки местных туземцев.

Но человечество будет России благодарно. Такого количества диких экспериментов над собой не ставила ни одна страна в мире. А науке любой материал полезен, что положительный, что отрицательный.

Лет через 30-ть мало кто поверит в то, что Россия могла отжимать у Украины территории. К тому времени это будут Слон и Моська.